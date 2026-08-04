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320 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 18 регионов России - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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320 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 18 регионов России
320 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 18 регионов России - РИА Новости Крым, 04.08.2026
320 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 18 регионов России
Над регионами России, в том числе над Крымом, за минувшую ночь ликвидировали 320 украинских дронов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T08:32
2026-08-04T08:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Над регионами России, в том числе над Крымом, за минувшую ночь ликвидировали 320 украинских дронов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Уточняется, что вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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320 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 18 регионов России

320 беспилотников ВСУ атаковали ночью Крым и еще 15 регионов России

08:32 04.08.2026 (обновлено: 08:52 04.08.2026)
 
ПВО
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Над регионами России, в том числе над Крымом, за минувшую ночь ликвидировали 320 украинских дронов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 мск 3 августа до 08:00 мск 4 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 320 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении.

Уточняется, что вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.
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