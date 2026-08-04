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320 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 18 регионов России

320 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 18 регионов России - РИА Новости Крым, 04.08.2026

320 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 18 регионов России

Над регионами России, в том числе над Крымом, за минувшую ночь ликвидировали 320 украинских дронов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T08:32

2026-08-04T08:32

2026-08-04T08:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Над регионами России, в том числе над Крымом, за минувшую ночь ликвидировали 320 украинских дронов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Уточняется, что вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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