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31 житель – 31 миллион: в Крыму подвели итоги "работы" мошенников за неделю - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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31 житель – 31 миллион: в Крыму подвели итоги "работы" мошенников за неделю
31 житель – 31 миллион: в Крыму подвели итоги "работы" мошенников за неделю - РИА Новости Крым, 04.08.2026
31 житель – 31 миллион: в Крыму подвели итоги "работы" мошенников за неделю
За неделю дистанционные мошенники выманили у жителей Крыма 31 миллион рублей. Об этом сообщили в республиканском главке МВД. РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T20:22
2026-08-04T20:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. За неделю дистанционные мошенники выманили у жителей Крыма 31 миллион рублей. Об этом сообщили в республиканском главке МВД.Чаще всего дистанционные мошенники уговаривали доверчивых крымчан, которые вступали с ними в разговор, "задекларировать" денежные средства, онлайн "купить" электростанцию, сохранить сбережения, переведя их на "безопасный счет". Также аферисты использовали схемы, связанные с финансированием запрещенных организаций, займом денег и дополнительным заработком, инвестициями в криптовалюту, рассказали в МВД.За прошлую неделю 36 крымчан передали аферистам 29 миллионов рублей.Как сообщалось в июле, в правительстве России создали оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством, что стало одной из системных инициатив, направленных на борьбу с кибермошенниками. Реализуемые правительством меры уже дают результат - на 31% снизилось число преступлений с использованием информационных технологий за первые пять месяцев 2026 года, говорилось в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Работа курьером": в Крыму задержан житель Кабардино-Балкарии за помощь мошенникамДавят на эмоции: как мошенники втягивают детей в преступные схемыВыполнил просьбу друга: в Севастополе 16-летний подросток помог мошенникам
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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мошенничество, крым, новости крыма, мвд по республике крым, кибербезопасность, киберпреступность
31 житель – 31 миллион: в Крыму подвели итоги "работы" мошенников за неделю

В Крыму за неделю мошенники обобрали крымчан на 31 миллион рублей

20:22 04.08.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектМошенничество
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. За неделю дистанционные мошенники выманили у жителей Крыма 31 миллион рублей. Об этом сообщили в республиканском главке МВД.
"31 житель – 31 миллион. Таковы итоги дистанционного мошенничества в Крыму за прошедшую неделю – с 27 июля по 3 августа", - говорится в сообщении.
Чаще всего дистанционные мошенники уговаривали доверчивых крымчан, которые вступали с ними в разговор, "задекларировать" денежные средства, онлайн "купить" электростанцию, сохранить сбережения, переведя их на "безопасный счет". Также аферисты использовали схемы, связанные с финансированием запрещенных организаций, займом денег и дополнительным заработком, инвестициями в криптовалюту, рассказали в МВД.
"При малейших подозрениях, что вам звонят мошенники – прекращайте разговор! Проверяйте несколько раз информацию всю информацию! Не переводите предоплату неизвестным лицам при покупке товаров через интернет! Будьте бдительны и предупредите близких! Не существует "безопасных счетов" и "декларирования денежных средств", - напомнили в полиции.
За прошлую неделю 36 крымчан передали аферистам 29 миллионов рублей.
Как сообщалось в июле, в правительстве России создали оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством, что стало одной из системных инициатив, направленных на борьбу с кибермошенниками. Реализуемые правительством меры уже дают результат - на 31% снизилось число преступлений с использованием информационных технологий за первые пять месяцев 2026 года, говорилось в сообщении.
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