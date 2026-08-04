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31 житель – 31 миллион: в Крыму подвели итоги "работы" мошенников за неделю

31 житель – 31 миллион: в Крыму подвели итоги "работы" мошенников за неделю - РИА Новости Крым, 04.08.2026

31 житель – 31 миллион: в Крыму подвели итоги "работы" мошенников за неделю

За неделю дистанционные мошенники выманили у жителей Крыма 31 миллион рублей. Об этом сообщили в республиканском главке МВД. РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T20:22

2026-08-04T20:22

2026-08-04T20:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. За неделю дистанционные мошенники выманили у жителей Крыма 31 миллион рублей. Об этом сообщили в республиканском главке МВД.Чаще всего дистанционные мошенники уговаривали доверчивых крымчан, которые вступали с ними в разговор, "задекларировать" денежные средства, онлайн "купить" электростанцию, сохранить сбережения, переведя их на "безопасный счет". Также аферисты использовали схемы, связанные с финансированием запрещенных организаций, займом денег и дополнительным заработком, инвестициями в криптовалюту, рассказали в МВД.За прошлую неделю 36 крымчан передали аферистам 29 миллионов рублей.Как сообщалось в июле, в правительстве России создали оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством, что стало одной из системных инициатив, направленных на борьбу с кибермошенниками. Реализуемые правительством меры уже дают результат - на 31% снизилось число преступлений с использованием информационных технологий за первые пять месяцев 2026 года, говорилось в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Работа курьером": в Крыму задержан житель Кабардино-Балкарии за помощь мошенникамДавят на эмоции: как мошенники втягивают детей в преступные схемыВыполнил просьбу друга: в Севастополе 16-летний подросток помог мошенникам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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