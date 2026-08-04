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20 районов Керчи останутся без воды на два дня

20 районов Керчи останутся без воды на два дня - РИА Новости Крым, 04.08.2026

20 районов Керчи останутся без воды на два дня

В среду, 5 августа, будет временно ограничена подача воды в 20 микрорайонах Керчи. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T09:45

2026-08-04T09:45

2026-08-04T09:45

керчь

иван кошель

вода крыма

водоснабжение

отключение воды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В среду, 5 августа, будет временно ограничена подача воды в 20 микрорайонах Керчи. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Кошель.По его информации, воду отключат в следующих районах: Центр, Митридат, Ж/д вокзал, Мичурино, 450-й квартал, Вокзальное шоссе, Аббисинка, Автовокзал, Промбаза, Луч, З. Войкова, Аджимушкай, 3-й самострой, Капканы, Опасное, Джаныкой, Старый стеклотарный, АТС, Оптика, Пошивальникова.Для жителей этих районов будет организован подвоз питьевой воды. После завершения врезки начнется заполнение системы. Полное восстановление водоснабжения планируется 7 августа ориентировочно в 18:00, проинформировал Кошель.Ранее сообщалось, что в двух селах Джанкойского района вода два дня будет непригодной для питья из-за дезинфекции скважин и сетей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

керчь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, иван кошель, вода крыма, водоснабжение, отключение воды