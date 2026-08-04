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20 районов Керчи останутся без воды на два дня
20 районов Керчи останутся без воды на два дня - РИА Новости Крым, 04.08.2026
20 районов Керчи останутся без воды на два дня
В среду, 5 августа, будет временно ограничена подача воды в 20 микрорайонах Керчи. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T09:45
2026-08-04T09:45
2026-08-04T09:45
керчь
иван кошель
вода крыма
водоснабжение
отключение воды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В среду, 5 августа, будет временно ограничена подача воды в 20 микрорайонах Керчи. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Кошель.По его информации, воду отключат в следующих районах: Центр, Митридат, Ж/д вокзал, Мичурино, 450-й квартал, Вокзальное шоссе, Аббисинка, Автовокзал, Промбаза, Луч, З. Войкова, Аджимушкай, 3-й самострой, Капканы, Опасное, Джаныкой, Старый стеклотарный, АТС, Оптика, Пошивальникова.Для жителей этих районов будет организован подвоз питьевой воды. После завершения врезки начнется заполнение системы. Полное восстановление водоснабжения планируется 7 августа ориентировочно в 18:00, проинформировал Кошель.Ранее сообщалось, что в двух селах Джанкойского района вода два дня будет непригодной для питья из-за дезинфекции скважин и сетей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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керчь, иван кошель, вода крыма, водоснабжение, отключение воды
20 районов Керчи останутся без воды на два дня
В Керчи ограничат подачу воды на два дня в 20 микрорайонах города
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В среду, 5 августа, будет временно ограничена подача воды в 20 микрорайонах Керчи. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Кошель.
"В связи с проведением подрядной организацией неотложных работ по врезке в магистральный водопровод Ду-800 мм с 01:00 5 августа будет временно ограничена подача воды в ряде районов города", – сообщил Кошель.
По его информации, воду отключат в следующих районах: Центр, Митридат, Ж/д вокзал, Мичурино, 450-й квартал, Вокзальное шоссе, Аббисинка, Автовокзал, Промбаза, Луч, З. Войкова, Аджимушкай, 3-й самострой, Капканы, Опасное, Джаныкой, Старый стеклотарный, АТС, Оптика, Пошивальникова.
Для жителей этих районов будет организован подвоз питьевой воды. После завершения врезки начнется заполнение системы. Полное восстановление водоснабжения планируется 7 августа ориентировочно в 18:00, проинформировал Кошель.
Ранее сообщалось, что в двух селах Джанкойского района вода два дня будет непригодной для питья
из-за дезинфекции скважин и сетей.
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