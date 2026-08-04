Рейтинг@Mail.ru
20 районов Керчи останутся без воды на два дня - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260804/20-rayonov-kerchi-ostanutsya-bez-vody-na-dva-dnya-1158225183.html
20 районов Керчи останутся без воды на два дня
20 районов Керчи останутся без воды на два дня - РИА Новости Крым, 04.08.2026
20 районов Керчи останутся без воды на два дня
В среду, 5 августа, будет временно ограничена подача воды в 20 микрорайонах Керчи. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T09:45
2026-08-04T09:45
керчь
иван кошель
вода крыма
водоснабжение
отключение воды
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153515582_0:0:3636:2045_1920x0_80_0_0_56519759c75aa70510939c37a1883bab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В среду, 5 августа, будет временно ограничена подача воды в 20 микрорайонах Керчи. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Кошель.По его информации, воду отключат в следующих районах: Центр, Митридат, Ж/д вокзал, Мичурино, 450-й квартал, Вокзальное шоссе, Аббисинка, Автовокзал, Промбаза, Луч, З. Войкова, Аджимушкай, 3-й самострой, Капканы, Опасное, Джаныкой, Старый стеклотарный, АТС, Оптика, Пошивальникова.Для жителей этих районов будет организован подвоз питьевой воды. После завершения врезки начнется заполнение системы. Полное восстановление водоснабжения планируется 7 августа ориентировочно в 18:00, проинформировал Кошель.Ранее сообщалось, что в двух селах Джанкойского района вода два дня будет непригодной для питья из-за дезинфекции скважин и сетей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153515582_667:0:3399:2048_1920x0_80_0_0_1d722cee268f1ba7eb1aa5a9fab89950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керчь, иван кошель, вода крыма, водоснабжение, отключение воды
20 районов Керчи останутся без воды на два дня

В Керчи ограничат подачу воды на два дня в 20 микрорайонах города

09:45 04.08.2026
 
© РИА Новости КрымРеконструкция разводящих сетей в Керчи
Реконструкция разводящих сетей в Керчи - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В среду, 5 августа, будет временно ограничена подача воды в 20 микрорайонах Керчи. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Кошель.

"В связи с проведением подрядной организацией неотложных работ по врезке в магистральный водопровод Ду-800 мм с 01:00 5 августа будет временно ограничена подача воды в ряде районов города", – сообщил Кошель.

По его информации, воду отключат в следующих районах: Центр, Митридат, Ж/д вокзал, Мичурино, 450-й квартал, Вокзальное шоссе, Аббисинка, Автовокзал, Промбаза, Луч, З. Войкова, Аджимушкай, 3-й самострой, Капканы, Опасное, Джаныкой, Старый стеклотарный, АТС, Оптика, Пошивальникова.
Для жителей этих районов будет организован подвоз питьевой воды. После завершения врезки начнется заполнение системы. Полное восстановление водоснабжения планируется 7 августа ориентировочно в 18:00, проинформировал Кошель.
Ранее сообщалось, что в двух селах Джанкойского района вода два дня будет непригодной для питья из-за дезинфекции скважин и сетей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КерчьИван КошельВода КрымаВодоснабжениеОтключение воды
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:4520 районов Керчи останутся без воды на два дня
09:33После атак ВСУ на два региона России возбуждено дело о теракте
09:24Новости Геленджика: число пострадавших после удара ВСУ выросло до 58 человек
09:06В Севастополе военный убил сослуживца и еще трех мирных жителей
09:04До 10 выросло число пострадавших в Чехове после атаки беспилотников
08:52Названо число погибших мирных жителей России из-за атак ВСУ за неделю
08:40В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения для юрлиц
08:32320 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 18 регионов России
08:29Пожар на СТО в Ялте полностью потушили
08:22В Крыму перешли на режим повышенной готовности из-за непогоды
08:01ВС РФ ударили по автозаводу и четырем судам в Одесской области и Николаеве
07:57Склад Wildberries горит после удара ВСУ по Ленинградской области
07:34В Ялте горит станция техобслуживания на площади 1800 "квадратов"
07:11Удар ВСУ по Подмосковью – погибли пять человек и ранены шестеро
07:07Зарубежные браузеры ограничили доступ к сайтам российских банков
06:55Под Севастополем восстановили движение после перекрытия дорог возле двух сел
06:37США ввели санкции против сухопутных войск и ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ
06:22Под Севастополем перекрыли дороги в районе двух сел
06:11Крымский мост: оперативная обстановка утром 4 августа
06:01ВСУ атакуют Ленинградскую область – беспилотники бьют по складам
Лента новостейМолния