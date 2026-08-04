Рейтинг@Mail.ru
18 взрослых и трое детей остаются в больницах после атаки в Геленджике - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260804/18-vzroslykh-i-troe-detey-ostayutsya-v-bolnitsakh-posle-ataki-v-gelendzhike-1158252597.html
18 взрослых и трое детей остаются в больницах после атаки в Геленджике
18 взрослых и трое детей остаются в больницах после атаки в Геленджике - РИА Новости Крым, 04.08.2026
18 взрослых и трое детей остаются в больницах после атаки в Геленджике
21 человек, включая троих детей, продолжают стационарное лечение после атаки БПЛА на пляж Архипо-Осиповки в Геленджике. Об этом сообщил глава регионального... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T20:37
2026-08-04T20:37
геленджик
краснодарский край
кубань
происшествия
атаки всу
здравоохранение в россии
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/24/1114712479_0:242:3211:2048_1920x0_80_0_0_0c0fc770b36a26cefd27a1aeadcaf8e2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. 21 человек, включая троих детей, продолжают стационарное лечение после атаки БПЛА на пляж Архипо-Осиповки в Геленджике. Об этом сообщил глава регионального минздрава Владимир Крушельницкий по итогам посещения пациентов.По его словам, медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, лечение проводится по согласованию со специалистами федеральных медицинских организаций.Накануне из-за падения беспилотника в селе Архипо-Осиповка в Геленджике погибли семь человек, в том числе трое детей.По состоянию на вечер 3 августа сообщалось о 40 пострадавших. По данным ФМБА России, 49 пациентов получили медицинскую помощь и более 80 – психологическую. Утром во вторник стало известно, что количество пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке увеличилось до 58 человек. Число погибших при ударе ВСУ детей выросло до четырех.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанина будут судить за развращение четырех школьниковСевастопольца приговорили к 17 годам за половые преступления против детейВ Севастополе рецидивиста будут судить за насилие над 9-летней девочкой
геленджик
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/24/1114712479_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_c436ed71259a0236231e60c16caf24dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
геленджик, краснодарский край, кубань, происшествия, атаки всу, здравоохранение в россии, новости
18 взрослых и трое детей остаются в больницах после атаки в Геленджике

В Геленджике 18 взрослых и трое детей остаются в больницах после атаки на пляж – минздрав

20:37 04.08.2026
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанкМедсестра в больнице
Медсестра в больнице - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. 21 человек, включая троих детей, продолжают стационарное лечение после атаки БПЛА на пляж Архипо-Осиповки в Геленджике. Об этом сообщил глава регионального минздрава Владимир Крушельницкий по итогам посещения пациентов.
"Состояние большинства пациентов – средней степени тяжести, но, к сожалению, есть пациенты и в тяжелом состоянии", – написал министр в своем канале в МАКС.
По его словам, медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, лечение проводится по согласованию со специалистами федеральных медицинских организаций.
"Еще 37 человек, включая 9 детей, получили амбулаторную медицинскую помощь. Пострадавшим и их родственникам оказывается психолого-психотерапевтическая помощь", – проинформировал Крушельницкий.
Накануне из-за падения беспилотника в селе Архипо-Осиповка в Геленджике погибли семь человек, в том числе трое детей.
По состоянию на вечер 3 августа сообщалось о 40 пострадавших. По данным ФМБА России, 49 пациентов получили медицинскую помощь и более 80 – психологическую. Утром во вторник стало известно, что количество пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке увеличилось до 58 человек. Число погибших при ударе ВСУ детей выросло до четырех.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанина будут судить за развращение четырех школьников
Севастопольца приговорили к 17 годам за половые преступления против детей
В Севастополе рецидивиста будут судить за насилие над 9-летней девочкой
 
ГеленджикКраснодарский крайКубаньПроисшествияАтаки ВСУЗдравоохранение в РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:26В Крыму аномальная жара – как оптимизировать работу кондиционера
22:04Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
21:54В Севастополе звучит воздушная тревога
21:47Крым стал визитной карточкой климатических изменений в России – эксперт
21:32В Крыму от клещевого энцефалита привились более 6850 человек
21:24В Севастополь возвращается высокая пожароопасность
21:11В Севастополе внесли изменения в работу "Социального такси"
21:01Крымские школьники отправятся в путешествие мечты
20:51В Севастополе в среду все марки топлива будут в свободной продаже
20:39Над Черным морем отработала ПВО
20:3718 взрослых и трое детей остаются в больницах после атаки в Геленджике
20:32Приставал к детям на игровой площадке: в Симферополе задержан мужчина
20:2231 житель – 31 миллион: в Крыму подвели итоги "работы" мошенников за неделю
20:03В России появится мониторинг цен на продукты
19:48В Севастополе в среду бизнесу ограничат потребление электричества до вечера
19:33Качество и цвет – главные критерии в выборе школьной формы в этом году
19:20Выплаты по ЧС в Алуште – как подтвердить проживание в доме без света
19:11Главный инженер ЗАЭС Яковлев посмертно награжден орденом Мужества
19:00Для операторов маркетплейсов ввели штрафы: какие и за что
18:55Российские синхронистки выиграли второе золото на чемпионате Европы
Лента новостейМолния