https://crimea.ria.ru/20260804/18-vzroslykh-i-troe-detey-ostayutsya-v-bolnitsakh-posle-ataki-v-gelendzhike-1158252597.html

18 взрослых и трое детей остаются в больницах после атаки в Геленджике

18 взрослых и трое детей остаются в больницах после атаки в Геленджике - РИА Новости Крым, 04.08.2026

18 взрослых и трое детей остаются в больницах после атаки в Геленджике

21 человек, включая троих детей, продолжают стационарное лечение после атаки БПЛА на пляж Архипо-Осиповки в Геленджике. Об этом сообщил глава регионального... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T20:37

2026-08-04T20:37

2026-08-04T20:37

геленджик

краснодарский край

кубань

происшествия

атаки всу

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. 21 человек, включая троих детей, продолжают стационарное лечение после атаки БПЛА на пляж Архипо-Осиповки в Геленджике. Об этом сообщил глава регионального минздрава Владимир Крушельницкий по итогам посещения пациентов.По его словам, медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, лечение проводится по согласованию со специалистами федеральных медицинских организаций.Накануне из-за падения беспилотника в селе Архипо-Осиповка в Геленджике погибли семь человек, в том числе трое детей.По состоянию на вечер 3 августа сообщалось о 40 пострадавших. По данным ФМБА России, 49 пациентов получили медицинскую помощь и более 80 – психологическую. Утром во вторник стало известно, что количество пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке увеличилось до 58 человек. Число погибших при ударе ВСУ детей выросло до четырех.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанина будут судить за развращение четырех школьниковСевастопольца приговорили к 17 годам за половые преступления против детейВ Севастополе рецидивиста будут судить за насилие над 9-летней девочкой

геленджик

краснодарский край

кубань

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геленджик, краснодарский край, кубань, происшествия, атаки всу, здравоохранение в россии, новости