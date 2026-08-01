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Жара: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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Жара: погода в Крыму в понедельник
Жара: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Жара: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, местами могут пройти кратковременные дожди с грозами, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, местами могут пройти кратковременные дожди с грозами, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +31...+33.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, с середины дня юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22, днем +31...+33 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +20 до +24 ночью, а днем поднимутся до +30...+34 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Жара: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник до +34 градусов

00:01 03.08.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖаркая погода
Жаркая погода - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, местами могут пройти кратковременные дожди с грозами, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21, на побережье до +24 градусов, днем +29…+34, в горах +21…+26 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +31...+33.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, с середины дня юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22, днем +31...+33 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +20 до +24 ночью, а днем поднимутся до +30...+34 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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Солнце над морем - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Жара: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 3 августа
23:02В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО
22:11Крымский мост: обстановка на объекте 2 августа вечером
21:43Убийства мирных россиян киевским режимом и рекордная засуха в США: главное за день
21:22Воздушную тревогу в Севастополе отменили
21:10День фонтанов: самые знаменитые в Крыму
20:54245 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 16 регионов России в течение дня
20:54В Севастополе воздушная тревога
20:41ВСУ ударили по детской площадке в Белгородской области – погибла девочка и ранены еще две
20:32Близко к рекорду: жара в Крыму будет нарастать – прогноз на неделю от ФОБОС
20:11Пять пар близнецов в неделю рождаются в Крыму
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