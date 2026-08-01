https://crimea.ria.ru/20260803/zhara-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1158125690.html

Жара: погода в Крыму в понедельник

Жара: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Жара: погода в Крыму в понедельник

В понедельник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, местами могут пройти кратковременные дожди с грозами, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T00:01

2026-08-03T00:01

2026-08-03T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/05/1138635487_0:160:3357:2048_1920x0_80_0_0_b63e007f43d1770d59fd337aa8252ea9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, местами могут пройти кратковременные дожди с грозами, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +31...+33.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, с середины дня юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22, днем +31...+33 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +20 до +24 ночью, а днем поднимутся до +30...+34 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260802/blizko-k-rekordu-zhara-v-krymu-budet-narastat--prognoz-na-nedelyu-ot-fobos-1158154316.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр