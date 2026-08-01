https://crimea.ria.ru/20260803/zhara-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1158125690.html
Жара: погода в Крыму в понедельник
Жара: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Жара: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, местами могут пройти кратковременные дожди с грозами, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T00:01
2026-08-03T00:01
2026-08-03T00:01
погода в крыму
крымская погода
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севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, местами могут пройти кратковременные дожди с грозами, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +31...+33.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, с середины дня юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22, днем +31...+33 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +20 до +24 ночью, а днем поднимутся до +30...+34 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, местами могут пройти кратковременные дожди с грозами, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21, на побережье до +24 градусов, днем +29…+34, в горах +21…+26 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +31...+33.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, с середины дня юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22, днем +31...+33 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +20 до +24 ночью, а днем поднимутся до +30...+34 градусов.
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