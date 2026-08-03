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Жара и сильный ветер – в Крыму объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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Жара и сильный ветер – в Крыму объявлено штормовое предупреждение
Жара и сильный ветер – в Крыму объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Жара и сильный ветер – в Крыму объявлено штормовое предупреждение
В Крыму объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие четыре дня в регионе ожидается сильный ветер при сухой и жаркой погоде. Об этом предупреждает Крымский... РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T09:44
2026-08-03T09:44
погода в крыму
штормовое предупреждение
крымский гидрометцентр
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие четыре дня в регионе ожидается сильный ветер при сухой и жаркой погоде. Об этом предупреждает Крымский гидрометцентр.В понедельник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, местами могут пройти кратковременные дожди с грозами, температура воздуха ночью +16…+21, на побережье до +24 градусов, днем +29…+34, сообщали синоптики ранее. Также спасатели предупреждали о высокой вероятности возникновения ЧС, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ из-за жары.По прогнозам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, первая неделя последнего летнего месяца в Крыму ознаменуется значительным повышением температурного фона, которое может приблизиться к рекордным показателям прошлых лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Астроном рассказал, где можно будет увидеть Солнечное затмение 12 августаАвгуст в Крыму: чего ждать от погоды в последний месяц летаВ Крыму июль удивил погодой: итоги "макушки" лета
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погода в крыму, штормовое предупреждение, крымский гидрометцентр, новости крыма, крым
Жара и сильный ветер – в Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и жары

09:44 03.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие четыре дня в регионе ожидается сильный ветер при сухой и жаркой погоде. Об этом предупреждает Крымский гидрометцентр.
"Штормовое предупреждение по Крыму на 3-6 августа. Так, 3 августа ожидается усиление северо-восточного ветра 15 -20 м/с. 3, 4, 5 и 6 августа в западных, центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.
В понедельник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, местами могут пройти кратковременные дожди с грозами, температура воздуха ночью +16…+21, на побережье до +24 градусов, днем +29…+34, сообщали синоптики ранее. Также спасатели предупреждали о высокой вероятности возникновения ЧС, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ из-за жары.
По прогнозам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, первая неделя последнего летнего месяца в Крыму ознаменуется значительным повышением температурного фона, которое может приблизиться к рекордным показателям прошлых лет.
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Погода в КрымуШтормовое предупреждениеКрымский гидрометцентрНовости КрымаКрым
 
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