https://crimea.ria.ru/20260803/zelenskiy-naznachit-umerova-nachalnikom-sluzhby-vneshney-razvedki-1158200243.html

Зеленский назначит Умерова начальником Службы внешней разведки

Зеленский назначит Умерова начальником Службы внешней разведки - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Зеленский назначит Умерова начальником Службы внешней разведки

Владимир Зеленский сообщил, что назначит секретаря СНБО Украины Рустема Умерова главой Службы внешней разведки. Новым секретарем СНБО станет бывший министр... РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T13:48

2026-08-03T13:48

2026-08-03T14:07

владимир зеленский

рустем умеров

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский сообщил, что назначит секретаря СНБО Украины Рустема Умерова главой Службы внешней разведки. Новым секретарем СНБО станет бывший министр внутренних дел Игорь Клименко. Об этом глава киевского режима сообщил на совещании украинских послов в Киеве.Также Зеленский объявил о назначении на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины бывшего министра внутренних дел Игоря Клименко."На этой неделе состоится заседания специального формата СНБО. Новым секретарем СНБО станет Игорь Клименко", - сказал Зеленский.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назначил Соболева руководителем офиса президентаОблавы на украинские ТЦК: возбуждено 17 уголовных делЭкс-соратница Зеленского назвала главную проблему УкраиныПочему военная верхушка Украины хочет продолжения конфликта

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, рустем умеров, украина, новости