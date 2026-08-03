Зеленский назначит Умерова начальником Службы внешней разведки
Зеленский назначит Умерова начальником Службы внешней разведки Украины
13:48 03.08.2026 (обновлено: 14:07 03.08.2026)
© AP Photo Mindaugas KulbisМинистр обороны Украины Рустем Умеров
© AP Photo Mindaugas Kulbis
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский сообщил, что назначит секретаря СНБО Украины Рустема Умерова главой Службы внешней разведки. Новым секретарем СНБО станет бывший министр внутренних дел Игорь Клименко. Об этом глава киевского режима сообщил на совещании украинских послов в Киеве.
"Чтобы у него (Умерова - ред.) было больше возможностей заниматься одновременно вопросами и дипломатии, и обороны, и процессом переговоров с США, и с другими партнерами, а также переговорами по завершению войны, Умеров будет назначен руководителем Службы внешней разведки Украины", - публикует фрагменты выступления Зеленского телеканал ТСН в своем Telegram-канале.
Также Зеленский объявил о назначении на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины бывшего министра внутренних дел Игоря Клименко.
"На этой неделе состоится заседания специального формата СНБО. Новым секретарем СНБО станет Игорь Клименко", - сказал Зеленский.
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