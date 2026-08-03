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Зеленский назначит Умерова начальником Службы внешней разведки - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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Зеленский назначит Умерова начальником Службы внешней разведки
Зеленский назначит Умерова начальником Службы внешней разведки - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Зеленский назначит Умерова начальником Службы внешней разведки
Владимир Зеленский сообщил, что назначит секретаря СНБО Украины Рустема Умерова главой Службы внешней разведки. Новым секретарем СНБО станет бывший министр... РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T13:48
2026-08-03T14:07
владимир зеленский
рустем умеров
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский сообщил, что назначит секретаря СНБО Украины Рустема Умерова главой Службы внешней разведки. Новым секретарем СНБО станет бывший министр внутренних дел Игорь Клименко. Об этом глава киевского режима сообщил на совещании украинских послов в Киеве.Также Зеленский объявил о назначении на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины бывшего министра внутренних дел Игоря Клименко."На этой неделе состоится заседания специального формата СНБО. Новым секретарем СНБО станет Игорь Клименко", - сказал Зеленский.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назначил Соболева руководителем офиса президентаОблавы на украинские ТЦК: возбуждено 17 уголовных делЭкс-соратница Зеленского назвала главную проблему УкраиныПочему военная верхушка Украины хочет продолжения конфликта
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владимир зеленский, рустем умеров, украина, новости
Зеленский назначит Умерова начальником Службы внешней разведки

Зеленский назначит Умерова начальником Службы внешней разведки Украины

13:48 03.08.2026 (обновлено: 14:07 03.08.2026)
 
© AP Photo Mindaugas KulbisМинистр обороны Украины Рустем Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo Mindaugas Kulbis
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский сообщил, что назначит секретаря СНБО Украины Рустема Умерова главой Службы внешней разведки. Новым секретарем СНБО станет бывший министр внутренних дел Игорь Клименко. Об этом глава киевского режима сообщил на совещании украинских послов в Киеве.

"Чтобы у него (Умерова - ред.) было больше возможностей заниматься одновременно вопросами и дипломатии, и обороны, и процессом переговоров с США, и с другими партнерами, а также переговорами по завершению войны, Умеров будет назначен руководителем Службы внешней разведки Украины", - публикует фрагменты выступления Зеленского телеканал ТСН в своем Telegram-канале.

Также Зеленский объявил о назначении на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины бывшего министра внутренних дел Игоря Клименко.
"На этой неделе состоится заседания специального формата СНБО. Новым секретарем СНБО станет Игорь Клименко", - сказал Зеленский.
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Владимир ЗеленскийРустем УмеровУкраинаНовости
 
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