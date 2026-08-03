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Завод "Таврида" безвозмездно передает питьевую воду для нуждающихся - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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Завод "Таврида" безвозмездно передает питьевую воду для нуждающихся
Завод "Таврида" безвозмездно передает питьевую воду для нуждающихся - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Завод "Таврида" безвозмездно передает питьевую воду для нуждающихся
Завод напитков "Таврида" ежедневно безвозмездно передает для жителей Крыма и гостей полуострова тысячи литров артезианской воды, чтобы сделать пребывание людей... РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T10:00
2026-08-03T10:00
вода
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Завод напитков "Таврида" ежедневно безвозмездно передает для жителей Крыма и гостей полуострова тысячи литров артезианской воды, чтобы сделать пребывание людей на дорогах в летнюю жару более комфортным, а также поддержать крымских энергетиков и медиков, сообщает предприятие.Мобильные группы волонтеров завода раздают воду водителям и пассажирам, ожидающим досмотра на въезде на мост, а также в точках помощи в разных городах региона. Партии артезианской воды также направляются бригадам энергетиков, которые устраняют аварии на сетях, работникам приемных покоев и станций скорой помощи, испытывающим повышенную нагрузку. Завод полностью взял на себя расходы по производству и доставке воды.Как отметил генеральный директор завода Азиз Ваитов, предприятие приняло решение направить часть производственных мощностей на реализацию этой социальной инициативы и продолжит обеспечивать водой тех, кто сегодня особенно в ней нуждается.В компании добавили, что вода добывается из сертифицированных артезианских скважин и соответствует стандартам безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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вода, крым, общество

Завод "Таврида" безвозмездно передает питьевую воду для нуждающихся

10:00 03.08.2026
 
© Фото: Пресс-служба завода "Таврида"Завод "Таврида" безвозмездно передает питьевую воду для нуждающихся
Завод Таврида безвозмездно передает питьевую воду для нуждающихся
© Фото: Пресс-служба завода "Таврида"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Завод напитков "Таврида" ежедневно безвозмездно передает для жителей Крыма и гостей полуострова тысячи литров артезианской воды, чтобы сделать пребывание людей на дорогах в летнюю жару более комфортным, а также поддержать крымских энергетиков и медиков, сообщает предприятие.
Мобильные группы волонтеров завода раздают воду водителям и пассажирам, ожидающим досмотра на въезде на мост, а также в точках помощи в разных городах региона.
© Фото: Пресс-служба завода "Таврида"Завод "Таврида" безвозмездно передает питьевую воду для нуждающихся
Завод Таврида безвозмездно передает питьевую воду для нуждающихся
© Фото: Пресс-служба завода "Таврида"
Завод "Таврида" безвозмездно передает питьевую воду для нуждающихся
Партии артезианской воды также направляются бригадам энергетиков, которые устраняют аварии на сетях, работникам приемных покоев и станций скорой помощи, испытывающим повышенную нагрузку. Завод полностью взял на себя расходы по производству и доставке воды.
© Фото: Пресс-служба завода "Таврида"Завод "Таврида" безвозмездно передает питьевую воду для нуждающихся
Завод Таврида безвозмездно передает питьевую воду для нуждающихся
© Фото: Пресс-служба завода "Таврида"
Завод "Таврида" безвозмездно передает питьевую воду для нуждающихся
Как отметил генеральный директор завода Азиз Ваитов, предприятие приняло решение направить часть производственных мощностей на реализацию этой социальной инициативы и продолжит обеспечивать водой тех, кто сегодня особенно в ней нуждается.
"Если предприятие имеет возможность помочь врачам, энергетикам, волонтерам и тем, кто часами находится в дороге, значит эту возможность нужно использовать. Для нас это не рекламная акция, а нормальная человеческая позиция", - приводятся в сообщении его слова.
© Фото: Пресс-служба завода "Таврида"Завод "Таврида" безвозмездно передает питьевую воду для нуждающихся
Завод Таврида безвозмездно передает питьевую воду для нуждающихся
© Фото: Пресс-служба завода "Таврида"
Завод "Таврида" безвозмездно передает питьевую воду для нуждающихся
В компании добавили, что вода добывается из сертифицированных артезианских скважин и соответствует стандартам безопасности.
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