Завод "Таврида" безвозмездно передает питьевую воду для нуждающихся
© Фото: Пресс-служба завода "Таврида"Завод "Таврида" безвозмездно передает питьевую воду для нуждающихся
© Фото: Пресс-служба завода "Таврида"
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Завод напитков "Таврида" ежедневно безвозмездно передает для жителей Крыма и гостей полуострова тысячи литров артезианской воды, чтобы сделать пребывание людей на дорогах в летнюю жару более комфортным, а также поддержать крымских энергетиков и медиков, сообщает предприятие.
Мобильные группы волонтеров завода раздают воду водителям и пассажирам, ожидающим досмотра на въезде на мост, а также в точках помощи в разных городах региона.
© Фото: Пресс-служба завода "Таврида"Завод "Таврида" безвозмездно передает питьевую воду для нуждающихся
© Фото: Пресс-служба завода "Таврида"
Завод "Таврида" безвозмездно передает питьевую воду для нуждающихся
Партии артезианской воды также направляются бригадам энергетиков, которые устраняют аварии на сетях, работникам приемных покоев и станций скорой помощи, испытывающим повышенную нагрузку. Завод полностью взял на себя расходы по производству и доставке воды.
© Фото: Пресс-служба завода "Таврида"Завод "Таврида" безвозмездно передает питьевую воду для нуждающихся
© Фото: Пресс-служба завода "Таврида"
Завод "Таврида" безвозмездно передает питьевую воду для нуждающихся
Как отметил генеральный директор завода Азиз Ваитов, предприятие приняло решение направить часть производственных мощностей на реализацию этой социальной инициативы и продолжит обеспечивать водой тех, кто сегодня особенно в ней нуждается.
"Если предприятие имеет возможность помочь врачам, энергетикам, волонтерам и тем, кто часами находится в дороге, значит эту возможность нужно использовать. Для нас это не рекламная акция, а нормальная человеческая позиция", - приводятся в сообщении его слова.
© Фото: Пресс-служба завода "Таврида"Завод "Таврида" безвозмездно передает питьевую воду для нуждающихся
© Фото: Пресс-служба завода "Таврида"
Завод "Таврида" безвозмездно передает питьевую воду для нуждающихся
В компании добавили, что вода добывается из сертифицированных артезианских скважин и соответствует стандартам безопасности.