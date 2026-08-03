https://crimea.ria.ru/20260803/zavod-tavrida-bezvozmezdno-peredaet-pitevuyu-vodu-dlya-nuzhdayuschikhsya-1158147923.html

Завод "Таврида" безвозмездно передает питьевую воду для нуждающихся

Завод "Таврида" безвозмездно передает питьевую воду для нуждающихся - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Завод "Таврида" безвозмездно передает питьевую воду для нуждающихся

Завод напитков "Таврида" ежедневно безвозмездно передает для жителей Крыма и гостей полуострова тысячи литров артезианской воды, чтобы сделать пребывание людей... РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T10:00

2026-08-03T10:00

2026-08-03T10:00

вода

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Завод напитков "Таврида" ежедневно безвозмездно передает для жителей Крыма и гостей полуострова тысячи литров артезианской воды, чтобы сделать пребывание людей на дорогах в летнюю жару более комфортным, а также поддержать крымских энергетиков и медиков, сообщает предприятие.Мобильные группы волонтеров завода раздают воду водителям и пассажирам, ожидающим досмотра на въезде на мост, а также в точках помощи в разных городах региона. Партии артезианской воды также направляются бригадам энергетиков, которые устраняют аварии на сетях, работникам приемных покоев и станций скорой помощи, испытывающим повышенную нагрузку. Завод полностью взял на себя расходы по производству и доставке воды.Как отметил генеральный директор завода Азиз Ваитов, предприятие приняло решение направить часть производственных мощностей на реализацию этой социальной инициативы и продолжит обеспечивать водой тех, кто сегодня особенно в ней нуждается.В компании добавили, что вода добывается из сертифицированных артезианских скважин и соответствует стандартам безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода, крым, общество