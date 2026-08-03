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Западный Крым под ударом ВСУ – работает ПВО

Западный Крым под ударом ВСУ – работает ПВО - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Западный Крым под ударом ВСУ – работает ПВО

Над западным Крымом работают системы противовоздушной обороны РФ – объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного... РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T22:01

2026-08-03T22:01

2026-08-03T22:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Над западным Крымом работают системы противовоздушной обороны РФ – объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие, избегать открытой местности и соблюдать меры безопасности."Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности!" – призывают в МЧС.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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