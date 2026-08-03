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Взрывы буду слышны в Севастополе - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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Взрывы буду слышны в Севастополе - власти назвали причину
Взрывы буду слышны в Севастополе - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Взрывы буду слышны в Севастополе - власти назвали причину
В Севастополе утром в понедельник будет громко, это связано с учениями Черноморского флота, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T07:36
2026-08-03T07:36
севастополь
новости севастополя
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
михаил развожаев
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе утром в понедельник будет громко, это связано с учениями Черноморского флота, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он уточнил, что в рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, предупредил градоначальник.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя
Взрывы буду слышны в Севастополе - власти назвали причину

В Севастополе на побережье будут слышны взрывы от реактивных бомбометов

07:36 03.08.2026
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкРеактивный морской бомбомет
Реактивный морской бомбомет - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости . Павел Львов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе утром в понедельник будет громко, это связано с учениями Черноморского флота, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 10:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Камышовой бухт флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами", - написал Развожаев в своих соцсетях.
Он уточнил, что в рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, предупредил градоначальник.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.
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СевастопольНовости СевастополяУченияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Михаил РазвожаевАрмия и флотБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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