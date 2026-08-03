https://crimea.ria.ru/20260803/vzryvy-budu-slyshny-v-sevastopole---vlasti-nazvali-prichinu-1158190752.html

Взрывы буду слышны в Севастополе - власти назвали причину

Взрывы буду слышны в Севастополе - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Взрывы буду слышны в Севастополе - власти назвали причину

В Севастополе утром в понедельник будет громко, это связано с учениями Черноморского флота, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T07:36

2026-08-03T07:36

2026-08-03T07:36

севастополь

новости севастополя

учения

чф рф (черноморский флот российской федерации)

михаил развожаев

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе утром в понедельник будет громко, это связано с учениями Черноморского флота, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он уточнил, что в рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, предупредил градоначальник.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260803/131-vrazheskiy-bespilotnik-sbili-nad-krymom-i-esche-desyatkom-regionov-rf-1158190567.html

севастополь

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2026

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