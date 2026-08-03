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ВСУ дистанционно заминировали дороги в Энергодаре – ранены четыре сотрудника ЗАЭС - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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ВСУ дистанционно заминировали дороги в Энергодаре – ранены четыре сотрудника ЗАЭС
ВСУ дистанционно заминировали дороги в Энергодаре – ранены четыре сотрудника ЗАЭС - РИА Новости Крым, 03.08.2026
ВСУ дистанционно заминировали дороги в Энергодаре – ранены четыре сотрудника ЗАЭС
Из-за минирования дорог Энергодара украинскими вооруженными формированиями ранены четыре сотрудника ЗАЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T16:47
2026-08-03T16:47
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
минирование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Из-за минирования дорог Энергодара украинскими вооруженными формированиями ранены четыре сотрудника ЗАЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции.В результате подрыва на одном из заминированных участков по пути на работу пострадали четыре сотрудника Запорожской АЭС – представители отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще двое получили травмы легкой степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь."Это очередная попытка посеять страх, нарушить работу крупнейшего энергетического объекта и дестабилизировать жизнь Энергодара", – отметили в пресс-службе ЗАЭС.2 августа сообщалось, что боевой дрон ВСУ в ночь на воскресенье поразил галерею, соединяющую все энергоблоки Запорожской АЭС.Украинскую атаку на критически важную инфраструктуру отразили на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в четверг, 30 июля. Дрон противника обнаружили рядом со зданием хранения транспортера, предназначенного для перевозки контейнеров с отработавшим ядерным топливом.Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ситуация вокруг ЗАЭС и города Энергодара сложная, но контролируемая. По словам Балицкого, противник, не имея сегодня никаких успехов на фронте, бьет по мирному населению, выбивает инфраструктуру, наносит удары по объектам, связанным с жизнедеятельностью, обеспечением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СК возбудил дело о теракте после гибели главного инженера Запорожской АЭСКиев старается остановить работу Запорожской АЭС – БалицкийДоставка топлива на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУ
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
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РИА Новости Крым
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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60
заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), минирование
ВСУ дистанционно заминировали дороги в Энергодаре – ранены четыре сотрудника ЗАЭС

ВСУ дистанционно заминировали дороги Энергодаре – ранены четыре сотрудника Запорожской АЭС

16:47 03.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Энергодар Запорожской области
Город Энергодар Запорожской области - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Из-за минирования дорог Энергодара украинскими вооруженными формированиями ранены четыре сотрудника ЗАЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции.
"Сегодня ночью ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов осуществили дистанционное минирование автомобильных дорог в промышленной зоне и на въезде в Энергодар", – рассказали в пресс-службе.
В результате подрыва на одном из заминированных участков по пути на работу пострадали четыре сотрудника Запорожской АЭС – представители отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще двое получили травмы легкой степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
"Это очередная попытка посеять страх, нарушить работу крупнейшего энергетического объекта и дестабилизировать жизнь Энергодара", – отметили в пресс-службе ЗАЭС.
2 августа сообщалось, что боевой дрон ВСУ в ночь на воскресенье поразил галерею, соединяющую все энергоблоки Запорожской АЭС.
Украинскую атаку на критически важную инфраструктуру отразили на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в четверг, 30 июля. Дрон противника обнаружили рядом со зданием хранения транспортера, предназначенного для перевозки контейнеров с отработавшим ядерным топливом.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ситуация вокруг ЗАЭС и города Энергодара сложная, но контролируемая. По словам Балицкого, противник, не имея сегодня никаких успехов на фронте, бьет по мирному населению, выбивает инфраструктуру, наносит удары по объектам, связанным с жизнедеятельностью, обеспечением.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Минирование
 
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