https://crimea.ria.ru/20260803/vsu-distantsionno-zaminirovali-dorogi-v-energodare--raneny-chetyre-sotrudnika-zaes-1158208351.html

ВСУ дистанционно заминировали дороги в Энергодаре – ранены четыре сотрудника ЗАЭС

ВСУ дистанционно заминировали дороги в Энергодаре – ранены четыре сотрудника ЗАЭС - РИА Новости Крым, 03.08.2026

ВСУ дистанционно заминировали дороги в Энергодаре – ранены четыре сотрудника ЗАЭС

Из-за минирования дорог Энергодара украинскими вооруженными формированиями ранены четыре сотрудника ЗАЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции. РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T16:47

2026-08-03T16:47

2026-08-03T16:47

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

минирование

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Из-за минирования дорог Энергодара украинскими вооруженными формированиями ранены четыре сотрудника ЗАЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции.В результате подрыва на одном из заминированных участков по пути на работу пострадали четыре сотрудника Запорожской АЭС – представители отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще двое получили травмы легкой степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь."Это очередная попытка посеять страх, нарушить работу крупнейшего энергетического объекта и дестабилизировать жизнь Энергодара", – отметили в пресс-службе ЗАЭС.2 августа сообщалось, что боевой дрон ВСУ в ночь на воскресенье поразил галерею, соединяющую все энергоблоки Запорожской АЭС.Украинскую атаку на критически важную инфраструктуру отразили на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в четверг, 30 июля. Дрон противника обнаружили рядом со зданием хранения транспортера, предназначенного для перевозки контейнеров с отработавшим ядерным топливом.Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ситуация вокруг ЗАЭС и города Энергодара сложная, но контролируемая. По словам Балицкого, противник, не имея сегодня никаких успехов на фронте, бьет по мирному населению, выбивает инфраструктуру, наносит удары по объектам, связанным с жизнедеятельностью, обеспечением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СК возбудил дело о теракте после гибели главного инженера Запорожской АЭСКиев старается остановить работу Запорожской АЭС – БалицкийДоставка топлива на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУ

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), минирование