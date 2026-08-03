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В Симферополе в понедельник перекроют проезд по двум улицам – схема - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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В Симферополе в понедельник перекроют проезд по двум улицам – схема
В Симферополе в понедельник перекроют проезд по двум улицам – схема - РИА Новости Крым, 03.08.2026
В Симферополе в понедельник перекроют проезд по двум улицам – схема
В Симферополе в понедельник, 3 августа, ограничат движение транспорта на двух улицах в центре города. Об этом сообщили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T06:36
2026-08-03T06:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе в понедельник, 3 августа, ограничат движение транспорта на двух улицах в центре города. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.Движение ограничат по улице Крылова — от ул. Артиллерийской до ул. Красноармейской и по улице 8 Марта — от ул. Петровской до ул. Курцовской, уточнили в администрации.Как сообщалось, с 8 июня на пяти улицах Севастополя поменяли схему дорожного движения и запретили парковку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, симферополь, городская среда, дороги крыма, ремонт и строительство дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма, логистика
В Симферополе в понедельник перекроют проезд по двум улицам – схема

В Симферополе 3 августа ограничат проезд транспорта по двум улицам в центре

06:36 03.08.2026
 
Дорожный знак "Проезд запрещен"
Дорожный знак Проезд запрещен
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе в понедельник, 3 августа, ограничат движение транспорта на двух улицах в центре города. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.

"В связи с проведением ремонтных работ 3 августа 2026 года с 13:00 до 22:00 будет временно ограничено движение транспортных средств", – говорится в сообщении.

Движение ограничат по улице Крылова — от ул. Артиллерийской до ул. Красноармейской и по улице 8 Марта — от ул. Петровской до ул. Курцовской, уточнили в администрации.
© Администрация СимферополяВ Симферополе 3 августа перекроют проезд по улицам Крылова и 8 марта
В Симферополе 3 августа перекроют проезд по улицам Крылова и 8 марта
© Администрация Симферополя
В Симферополе 3 августа перекроют проезд по улицам Крылова и 8 марта
Как сообщалось, с 8 июня на пяти улицах Севастополя поменяли схему дорожного движения и запретили парковку.
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