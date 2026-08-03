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В Симферополе в понедельник перекроют проезд по двум улицам – схема
В Симферополе в понедельник перекроют проезд по двум улицам – схема - РИА Новости Крым, 03.08.2026
В Симферополе в понедельник перекроют проезд по двум улицам – схема
В Симферополе в понедельник, 3 августа, ограничат движение транспорта на двух улицах в центре города. Об этом сообщили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T06:36
2026-08-03T06:36
2026-08-03T06:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе в понедельник, 3 августа, ограничат движение транспорта на двух улицах в центре города. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.Движение ограничат по улице Крылова — от ул. Артиллерийской до ул. Красноармейской и по улице 8 Марта — от ул. Петровской до ул. Курцовской, уточнили в администрации.Как сообщалось, с 8 июня на пяти улицах Севастополя поменяли схему дорожного движения и запретили парковку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Симферополе в понедельник перекроют проезд по двум улицам – схема
В Симферополе 3 августа ограничат проезд транспорта по двум улицам в центре