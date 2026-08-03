https://crimea.ria.ru/20260803/v-sevastopole-vveli-ogranichenie-potrebleniya-elektrichestva-dlya-yurlits-1158191983.html

В Севастополе ввели ограничение потребления электричества для юрлиц

В Севастополе ввели ограничение потребления электричества для юрлиц - РИА Новости Крым, 03.08.2026

В Севастополе ввели ограничение потребления электричества для юрлиц

В Севастополе в понедельник вводится частичное ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц в связи с ремонтом на энергообъектах... РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T08:45

2026-08-03T08:45

2026-08-03T08:45

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энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник вводится частичное ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц в связи с ремонтом на энергообъектах. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".Как отметили на предприятии, ограничение распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя.За неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, напомнили в "Севастопольэнерго".26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе начнут давать субсидии на резервные источники энергииВ Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабженияМэр Ялты разъяснила ситуацию с неравномерным распределением электричества

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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