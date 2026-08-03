https://crimea.ria.ru/20260803/v-sevastopole-vveli-ogranichenie-potrebleniya-elektrichestva-dlya-yurlits-1158191983.html
В Севастополе ввели ограничение потребления электричества для юрлиц
В Севастополе ввели ограничение потребления электричества для юрлиц - РИА Новости Крым, 03.08.2026
В Севастополе ввели ограничение потребления электричества для юрлиц
В Севастополе в понедельник вводится частичное ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц в связи с ремонтом на энергообъектах... РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T08:45
2026-08-03T08:45
2026-08-03T08:45
севастополь
новости севастополя
отключение электроэнергии в крыму
севастопольэнерго
энергосистема крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0e/1156834578_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_0924c55346880be1ac3c71f5bff75d69.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник вводится частичное ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц в связи с ремонтом на энергообъектах. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".Как отметили на предприятии, ограничение распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя.За неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, напомнили в "Севастопольэнерго".26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе начнут давать субсидии на резервные источники энергииВ Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабженияМэр Ялты разъяснила ситуацию с неравномерным распределением электричества
https://crimea.ria.ru/20260803/situatsiya-s-elektrosnabzheniem-v-krymu---aktualnaya-informatsiya-1158191813.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0e/1156834578_108:0:1812:1278_1920x0_80_0_0_ac96fea9bba8113c9aebe05e5775e479.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, отключение электроэнергии в крыму, севастопольэнерго, энергосистема крыма
В Севастополе ввели ограничение потребления электричества для юрлиц
В Севастополе ввели временное ограничение потребления электрической мощности для юрлиц