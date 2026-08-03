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В Севастополе ввели ограничение потребления электричества для юрлиц - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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В Севастополе ввели ограничение потребления электричества для юрлиц
В Севастополе ввели ограничение потребления электричества для юрлиц - РИА Новости Крым, 03.08.2026
В Севастополе ввели ограничение потребления электричества для юрлиц
В Севастополе в понедельник вводится частичное ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц в связи с ремонтом на энергообъектах... РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T08:45
2026-08-03T08:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник вводится частичное ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц в связи с ремонтом на энергообъектах. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".Как отметили на предприятии, ограничение распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя.За неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, напомнили в "Севастопольэнерго".26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе начнут давать субсидии на резервные источники энергииВ Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабженияМэр Ялты разъяснила ситуацию с неравномерным распределением электричества
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В Севастополе ввели ограничение потребления электричества для юрлиц

В Севастополе ввели временное ограничение потребления электрической мощности для юрлиц

08:45 03.08.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник вводится частичное ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц в связи с ремонтом на энергообъектах. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".
"В связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя… 3 августа с 8:00 до 20:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности. Эта мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации", - говорится в сообщении.
Как отметили на предприятии, ограничение распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя.
За неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, напомнили в "Севастопольэнерго".
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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