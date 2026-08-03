https://crimea.ria.ru/20260803/v-sevastopole-snyali-ogranicheniya-po-svetu-1158217871.html

В Севастополе сняли ограничения по свету

В Севастополе сняли ограничения по свету - РИА Новости Крым, 03.08.2026

В Севастополе сняли ограничения по свету

В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T21:17

2026-08-03T21:17

2026-08-03T21:17

севастополь

новости севастополя

отключение электроэнергии в крыму

энергосистема крыма

электричество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111524/53/1115245370_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_6e985f0c4a2e4638c0b14848a5f5deff.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго".Энергетики предупредили, что после отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам и попросили жителей включать электроприборы постепенно.В понедельник днем часть потребителей Севастополя оставались без света из-за значительного ограничения электрической мощности. Во вторник, 4 августа, режим временного ограничения энергоснабжения будет действовать в Севастополе для юридических лиц, сообщали ранее в пресс-службе "Севастопольэнерго".26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характераСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште произошла авария на высоковольтной ЛЭПСитуация с электроснабжением в Крыму – актуальная информацияВ Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабжения

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, электричество