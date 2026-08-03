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В Севастополе сняли ограничения по свету
В Севастополе сняли ограничения по свету - РИА Новости Крым, 03.08.2026
В Севастополе сняли ограничения по свету
В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T21:17
2026-08-03T21:17
2026-08-03T21:17
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отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго".Энергетики предупредили, что после отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам и попросили жителей включать электроприборы постепенно.В понедельник днем часть потребителей Севастополя оставались без света из-за значительного ограничения электрической мощности. Во вторник, 4 августа, режим временного ограничения энергоснабжения будет действовать в Севастополе для юридических лиц, сообщали ранее в пресс-службе "Севастопольэнерго".26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характераСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште произошла авария на высоковольтной ЛЭПСитуация с электроснабжением в Крыму – актуальная информацияВ Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабжения
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В Севастополе сняли ограничения по свету
В Севастополе сняли ограничения электроснабжения