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В Севастополе отключили свет на части улиц - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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В Севастополе отключили свет на части улиц
В Севастополе отключили свет на части улиц - РИА Новости Крым, 03.08.2026
В Севастополе отключили свет на части улиц
В Севастополе ввели ограничения электроснабжения для потребителей. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T09:10
2026-08-03T09:10
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новости севастополя
отключение электроэнергии в крыму
энергосистема крыма
севастопольэнерго
электричество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 выг - РИА Новости Крым. В Севастополе ввели ограничения электроснабжения для потребителей. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго".Со списком улиц, подпадающих под ограничение, можно ознакомиться по ссылке. Также в понедельник вводится частичное ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц в связи с ремонтом на энергообъектах.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с электроснабжением в Крыму - актуальная информацияКогда в Севастополе начнут давать субсидии на резервные источники энергииВ Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабжения
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В Севастополе отключили свет на части улиц

В Севастополе ограничили электроснабжение ряда улиц

09:10 03.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция "Северная" в Симферополе
Электрическая подстанция Северная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 выг - РИА Новости Крым. В Севастополе ввели ограничения электроснабжения для потребителей. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго".
"По команде диспетчера Черноморского регионального диспетчерского управления, в 8:58 3 августа введен режим временного ограничения электроснабжения. До 12:00 электроснабжение будет ограничено у части потребителей 2-й очереди", - говорится в сообщении.
Со списком улиц, подпадающих под ограничение, можно ознакомиться по ссылке.
Также в понедельник вводится частичное ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц в связи с ремонтом на энергообъектах.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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