https://crimea.ria.ru/20260803/v-sevastopole-otklyuchili-svet-na-chasti-ulits-1158192213.html

В Севастополе отключили свет на части улиц

В Севастополе отключили свет на части улиц - РИА Новости Крым, 03.08.2026

В Севастополе отключили свет на части улиц

В Севастополе ввели ограничения электроснабжения для потребителей. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T09:10

2026-08-03T09:10

2026-08-03T09:10

севастополь

новости севастополя

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энергосистема крыма

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электричество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 выг - РИА Новости Крым. В Севастополе ввели ограничения электроснабжения для потребителей. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго".Со списком улиц, подпадающих под ограничение, можно ознакомиться по ссылке. Также в понедельник вводится частичное ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц в связи с ремонтом на энергообъектах.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с электроснабжением в Крыму - актуальная информацияКогда в Севастополе начнут давать субсидии на резервные источники энергииВ Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабжения

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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