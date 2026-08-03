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В Севастополе ограничат подачу электроэнергии для юрлиц - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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В Севастополе ограничат подачу электроэнергии для юрлиц
В Севастополе ограничат подачу электроэнергии для юрлиц - РИА Новости Крым, 03.08.2026
В Севастополе ограничат подачу электроэнергии для юрлиц
Режим временного ограничения энергоснабжения будет действовать во вторник в Севастополе для юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служа компании... РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T15:45
2026-08-03T15:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Режим временного ограничения энергоснабжения будет действовать во вторник в Севастополе для юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служа компании "Севастопольэнерго".Ограничение распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя, подчеркнули на предприятии.За неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность. Мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации.Частичное ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц также вводили в городе 3 августа.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с электроснабжением в Крыму – актуальная информацияВ Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабженияМэр Ялты разъяснила ситуацию с неравномерным распределением электричества
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В Севастополе ограничат подачу электроэнергии для юрлиц

"Севастопольэнерго": во вторник в городе для бизнеса вводят режим энергосбережения

15:45 03.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения
Восстановление сетей уличного освещения - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Режим временного ограничения энергоснабжения будет действовать во вторник в Севастополе для юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служа компании "Севастопольэнерго".
"В связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя, по команде диспетчера Черноморского РДУ 4 августа с 8 до 20:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности", – сказано в сообщении.
Ограничение распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя, подчеркнули на предприятии.
За неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность. Мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации.
"Также просим всех потребителей по возможности временно снизить нагрузку на сеть. Это поможет избежать дополнительных ограничений электроснабжения", - обратились в компании к абонентам.
Частичное ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц также вводили в городе 3 августа.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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