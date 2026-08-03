https://crimea.ria.ru/20260803/v-sevastopole-ogranichat-podachu-elektroenergii-dlya-yurlits-1158205376.html

В Севастополе ограничат подачу электроэнергии для юрлиц

В Севастополе ограничат подачу электроэнергии для юрлиц - РИА Новости Крым, 03.08.2026

В Севастополе ограничат подачу электроэнергии для юрлиц

Режим временного ограничения энергоснабжения будет действовать во вторник в Севастополе для юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служа компании... РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T15:45

2026-08-03T15:45

2026-08-03T15:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Режим временного ограничения энергоснабжения будет действовать во вторник в Севастополе для юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служа компании "Севастопольэнерго".Ограничение распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя, подчеркнули на предприятии.За неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность. Мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации.Частичное ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц также вводили в городе 3 августа.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с электроснабжением в Крыму – актуальная информацияВ Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабженияМэр Ялты разъяснила ситуацию с неравномерным распределением электричества

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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