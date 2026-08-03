https://crimea.ria.ru/20260803/v-sevastopole-k-55-godam-prigovorili-vinovnika-smertelnogo-dtp-1158206828.html

В Севастополе к 5,5 годам приговорили виновника смертельного ДТП

В Севастополе к 5,5 годам приговорили виновника смертельного ДТП - РИА Новости Крым, 03.08.2026

В Севастополе к 5,5 годам приговорили виновника смертельного ДТП

В Севастополе к 5,5 годам колонии-поселения приговорили жителя Кубани за смертельное ДТП на пешеходном переходе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T16:31

2026-08-03T16:31

2026-08-03T16:31

ситуация на дорогах крыма

крым

севастополь

новости севастополя

новости крыма

дтп

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/03/1129766823_0:103:3457:2048_1920x0_80_0_0_6e482f8a8c2964361f8b4a8e886badd1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе к 5,5 годам колонии-поселения приговорили жителя Кубани за смертельное ДТП на пешеходном переходе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.Авария произошла днем 25 июля 2021 года осужденный в состоянии наркотического опьянения управляя автомобилем BMW 530D XDRIVE наехал на мужчину 1931 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Нахимовский районный суд Севастополя приговорил виновного к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами в течение двух лет.Ранее сообщалось, что 23-летний житель Симферополя ответит за аварию на парковке одного из торговых центров города, в результате которой пострадал ребенок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе перевозчик заплатит пенсионерке 700 тысяч за травму в автобусе"Выбивал" долг после ДТП: жителя Джанкоя будут судить за похищение человекаВ Крыму вынесли приговор виновнику смертельного ДТП

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, новости севастополя, новости крыма, дтп