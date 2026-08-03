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В Севастополе к 5,5 годам приговорили виновника смертельного ДТП - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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В Севастополе к 5,5 годам приговорили виновника смертельного ДТП
В Севастополе к 5,5 годам приговорили виновника смертельного ДТП - РИА Новости Крым, 03.08.2026
В Севастополе к 5,5 годам приговорили виновника смертельного ДТП
В Севастополе к 5,5 годам колонии-поселения приговорили жителя Кубани за смертельное ДТП на пешеходном переходе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T16:31
2026-08-03T16:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе к 5,5 годам колонии-поселения приговорили жителя Кубани за смертельное ДТП на пешеходном переходе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.Авария произошла днем 25 июля 2021 года осужденный в состоянии наркотического опьянения управляя автомобилем BMW 530D XDRIVE наехал на мужчину 1931 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Нахимовский районный суд Севастополя приговорил виновного к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами в течение двух лет.Ранее сообщалось, что 23-летний житель Симферополя ответит за аварию на парковке одного из торговых центров города, в результате которой пострадал ребенок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе перевозчик заплатит пенсионерке 700 тысяч за травму в автобусе"Выбивал" долг после ДТП: жителя Джанкоя будут судить за похищение человекаВ Крыму вынесли приговор виновнику смертельного ДТП
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крым, севастополь, новости севастополя, новости крыма, дтп
В Севастополе к 5,5 годам приговорили виновника смертельного ДТП

В Севастополе виновника смертельной аварии осудили на 5,5 лет

16:31 03.08.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе к 5,5 годам колонии-поселения приговорили жителя Кубани за смертельное ДТП на пешеходном переходе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
"Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Краснодарского края", - говорится в сообщении.
Авария произошла днем 25 июля 2021 года осужденный в состоянии наркотического опьянения управляя автомобилем BMW 530D XDRIVE наехал на мужчину 1931 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Нахимовский районный суд Севастополя приговорил виновного к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами в течение двух лет.
Ранее сообщалось, что 23-летний житель Симферополя ответит за аварию на парковке одного из торговых центров города, в результате которой пострадал ребенок.
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