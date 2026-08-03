https://crimea.ria.ru/20260803/v-sevastopole-gromko-i-zvuki-vzryvov----preduprezhdenie-vlastey-1158213200.html

В Севастополе громко и звуки взрывов - предупреждение властей

В Севастополе громко и звуки взрывов - предупреждение властей - РИА Новости Крым, 03.08.2026

В Севастополе громко и звуки взрывов - предупреждение властей

В Севастополе до позднего вечера понедельника будут слышны взрывы, это связано с учениями Черноморского флота. Об этом предупредил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T18:08

2026-08-03T18:08

2026-08-03T18:08

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

учения

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0e/1156834512_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_55a8dd457d845bb7a1fe87417eb4c719.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера понедельника будут слышны взрывы, это связано с учениями Черноморского флота. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.По информации губернатора, военные будут стрелять из различных видов оружия, практиковаться в гранатометании и реактивном бомбометании.Утром в понедельник в Севастополе также проходили учения Черноморского флота.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, учения, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя