В Севастополе громко и звуки взрывов - предупреждение властей
Взрывы у побережья Севастополя - это плановые учения военных
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера понедельника будут слышны взрывы, это связано с учениями Черноморского флота. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 22:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС", - написал он в МАКС.
По информации губернатора, военные будут стрелять из различных видов оружия, практиковаться в гранатометании и реактивном бомбометании.
"Будут слышны неоднократные взрывы", - предупредил он.
Утром в понедельник в Севастополе также проходили учения Черноморского флота.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.
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