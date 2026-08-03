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В Севастополе дополнительно обесточили часть потребителей - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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В Севастополе дополнительно обесточили часть потребителей
В Севастополе дополнительно обесточили часть потребителей - РИА Новости Крым, 03.08.2026
В Севастополе дополнительно обесточили часть потребителей
В Севастополе дополнительно обесточили часть потребителей из-за увеличившегося дефицита мощности. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T12:56
2026-08-03T12:56
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севастопольэнерго
новости севастополя
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе дополнительно обесточили часть потребителей из-за увеличившегося дефицита мощности. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго".В городе сохраняется режим временного ограничения электроснабжения, сообщалось ранее. С 12.00 до 15.00 электроснабжение было ограничено у потребителей 1-й очереди.Также 3 августа в Севастополе ввели частичное ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц в связи с ремонтом на энергообъектах.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с электроснабжением в Крыму - актуальная информацияКогда в Севастополе начнут давать субсидии на резервные источники энергииВ Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабжения
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В Севастополе дополнительно обесточили часть потребителей

В Севастополе обесточили еще часть потребителей в Камышовой бухте и Байдарской долине

12:56 03.08.2026
 
© СевастопольэнергоСотрудник "Севастопольэнерго"
Сотрудник Севастопольэнерго
© Севастопольэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе дополнительно обесточили часть потребителей из-за увеличившегося дефицита мощности. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго".
В городе сохраняется режим временного ограничения электроснабжения, сообщалось ранее. С 12.00 до 15.00 электроснабжение было ограничено у потребителей 1-й очереди.
"По команде диспетчера Черноморского РДУ, увеличился дефицит мощности. В связи с этим дополнительно обесточена часть потребителей второй очереди в районах Камышовой бухты и Байдарской долины", - говорится в сообщении.
Также 3 августа в Севастополе ввели частичное ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц в связи с ремонтом на энергообъектах.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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