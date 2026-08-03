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В Севастополе дополнительно обесточили часть потребителей

В Севастополе дополнительно обесточили часть потребителей - РИА Новости Крым, 03.08.2026

В Севастополе дополнительно обесточили часть потребителей

В Севастополе дополнительно обесточили часть потребителей из-за увеличившегося дефицита мощности. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T12:56

2026-08-03T12:56

2026-08-03T12:56

севастополь

севастопольэнерго

новости севастополя

отключение электроэнергии в крыму

энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе дополнительно обесточили часть потребителей из-за увеличившегося дефицита мощности. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго".В городе сохраняется режим временного ограничения электроснабжения, сообщалось ранее. С 12.00 до 15.00 электроснабжение было ограничено у потребителей 1-й очереди.Также 3 августа в Севастополе ввели частичное ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц в связи с ремонтом на энергообъектах.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с электроснабжением в Крыму - актуальная информацияКогда в Севастополе начнут давать субсидии на резервные источники энергииВ Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабжения

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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