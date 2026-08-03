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В Севастополе 4 августа все виды топлива будут в свободной продаже
В Севастополе 4 августа все виды топлива будут в свободной продаже - РИА Новости Крым, 03.08.2026
В Севастополе 4 августа все виды топлива будут в свободной продаже
В Севастополе во вторник, 4 августа, все марки топлива будут в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T22:40
2026-08-03T22:40
2026-08-03T22:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник, 4 августа, все марки топлива будут в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он также напомнил, что со вторника на автозаправках "ТЭС" и "Атан" стоимость бензина марки АИ-92 будет снижена и зафиксирована на отметке не выше 100 рублей за литр."Чтобы не допускать создания искусственного дефицита, продолжает действовать лимит: отпуск топлива составит до 20 литров на одну машину. Эта мера необходима для того, чтобы горючее было в наличии на всех заправках города до полного насыщения рынка и стабилизации поставок", – добавил губернатор.Крым и Севастополь предоставят региональные меры поддержки основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом, сообщал ранее во вторник глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в Кировский район. Благодаря этому со вторника, 4 августа, на АЗС компаний "ТЭС" и "Атан" стоимость бензина марки АИ-92 будет не выше 100 рублей за литр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приведет ли субсидирование топлива в Крыму к снижению ценКак в Крыму экономить бензин в поездкахФАС завела 15 дел против участников топливного рынка
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новости севастополя, севастополь, транспорт, топливо, михаил развожаев
В Севастополе 4 августа все виды топлива будут в свободной продаже
В Севастополе 4 августа возобновят свободную продажу всех марок топлива – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник, 4 августа, все марки топлива будут в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Завтра на АЗС сетей "Атан" и "ТЭС" возобновляется свободная продажа всех видов топлива – АИ-95, АИ-92, дизельное топливо и премиальные виды", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Он также напомнил, что со вторника на автозаправках "ТЭС" и "Атан" стоимость бензина марки АИ-92 будет снижена и зафиксирована на отметке не выше 100 рублей за литр.
"Чтобы не допускать создания искусственного дефицита, продолжает действовать лимит: отпуск топлива составит до 20 литров на одну машину. Эта мера необходима для того, чтобы горючее было в наличии на всех заправках города до полного насыщения рынка и стабилизации поставок", – добавил губернатор.
Крым и Севастополь предоставят региональные меры поддержки
основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом, сообщал ранее во вторник глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в Кировский район. Благодаря этому со вторника, 4 августа, на АЗС компаний "ТЭС" и "Атан" стоимость бензина марки АИ-92 будет не выше 100 рублей за литр.
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