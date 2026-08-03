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В России создадут новые вакцины от трех видов рака
В России создадут новые вакцины от трех видов рака - РИА Новости Крым, 03.08.2026
В России создадут новые вакцины от трех видов рака
В России планируется разработать три новые вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легкого и рака толстой кишки. Об этом сообщил академик РАН,... РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T08:15
2026-08-03T08:15
2026-08-03T08:15
вакцина от рака
вакцина
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александр гинцбург
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В России планируется разработать три новые вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легкого и рака толстой кишки. Об этом сообщил академик РАН, научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.В конце ноября 2025 года Минздрав России выдал разрешения на использование в клинической практике вакцин для терапии меланомы и злокачественных новообразований.В апреле в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава России 60-летний пациент с меланомой кожи получил отечественную персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "НЕООНКОВАК".В конце июля сообщалось, что пациент чувствует себя хорошо и продолжает лечение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России определены кандидаты на получение вакцины от меланомыОнкобольные в России смогут получить вакцину по полису ОМСВ России появится препарат для лечения хронической боли
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вакцина от рака, вакцина, онкология, александр гинцбург, здравоохранение в россии, новости
В России создадут новые вакцины от трех видов рака
В России разработают новые вакцины от рака легкого и толстой кишки – центр Гамалеи