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В Крыму открыли липидный центр

В Крыму открыли липидный центр - РИА Новости Крым, 03.08.2026

В Крыму открыли липидный центр

В крымской столице появился Региональный липидный центр, он открыт в больнице имени Н. А. Семашко. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Крыма. РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T15:31

2026-08-03T15:31

2026-08-03T15:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В крымской столице появился Региональный липидный центр, он открыт в больнице имени Н. А. Семашко. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Крыма.В Симферополе липидный центр начал свою работу на базе Регионального центра управления сердечно-сосудистыми рисками Республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко. Новое подразделение организовано для оказания специализированной консультативной и лечебно-диагностической помощи пациентам с нарушениями обмена холестерина, уточнили в пресс-службе.Работа центра направлена на повышение доступности, качества и эффективности профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, ассоциированных с липидным обменом, добавили в правительстве.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что с начала текущего года шесть медицинских организаций Крым получили 339 единиц нового оборудования.Также сообщалось, что в Крыму в этом году капитально отремонтируют больницы в Белогорском, Красноперекопском, Советском и Кировском районах, а также медцентр в Феодосии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выездная форма диспансеризации популярна в КрымуМедучреждениям Симферополя выделили 26 млн рублей на генераторыВ Феодосии детская больница получила современный хирургический аппарат

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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