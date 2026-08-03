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В Крыму открыли липидный центр
В Крыму открыли липидный центр - РИА Новости Крым, 03.08.2026
В Крыму открыли липидный центр
В крымской столице появился Региональный липидный центр, он открыт в больнице имени Н. А. Семашко. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Крыма. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T15:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В крымской столице появился Региональный липидный центр, он открыт в больнице имени Н. А. Семашко. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Крыма.В Симферополе липидный центр начал свою работу на базе Регионального центра управления сердечно-сосудистыми рисками Республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко. Новое подразделение организовано для оказания специализированной консультативной и лечебно-диагностической помощи пациентам с нарушениями обмена холестерина, уточнили в пресс-службе.Работа центра направлена на повышение доступности, качества и эффективности профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, ассоциированных с липидным обменом, добавили в правительстве.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что с начала текущего года шесть медицинских организаций Крым получили 339 единиц нового оборудования.Также сообщалось, что в Крыму в этом году капитально отремонтируют больницы в Белогорском, Красноперекопском, Советском и Кировском районах, а также медцентр в Феодосии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выездная форма диспансеризации популярна в КрымуМедучреждениям Симферополя выделили 26 млн рублей на генераторыВ Феодосии детская больница получила современный хирургический аппарат
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новости крыма, крым, медицина, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе
В Крыму открыли липидный центр
В Симферополе создан Региональный липидный центр
15:31 03.08.2026 (обновлено: 15:41 03.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В крымской столице появился Региональный липидный центр, он открыт в больнице имени Н. А. Семашко. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Крыма.
В Симферополе липидный центр начал свою работу на базе Регионального центра управления сердечно-сосудистыми рисками Республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко. Новое подразделение организовано для оказания специализированной консультативной и лечебно-диагностической помощи пациентам с нарушениями обмена холестерина, уточнили в пресс-службе.
"Профильные специалисты <…> прошли серьезную подготовку и переняли передовой практический опыт у экспертов ведущих федеральных медицинских организаций России. Так, врачи освоили современные медикаментозные и аппаратные методы коррекции дислипидемий (нарушение липидного обмена в организме, при котором происходит дисбаланс концентрации жиров в крови – ред.), доказавшие свою эффективность в предотвращении развития и прогрессирования атеросклероз-ассоциированных патологий", – говорится в сообщении.
Работа центра направлена на повышение доступности, качества и эффективности профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, ассоциированных с липидным обменом, добавили в правительстве.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал
, что с начала текущего года шесть медицинских организаций Крым получили 339 единиц нового оборудования.
Также сообщалось, что в Крыму в этом году капитально отремонтируют
больницы в Белогорском, Красноперекопском, Советском и Кировском районах, а также медцентр в Феодосии.
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