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В Крыму и Севастополе на заправках ТЭС и АТАН снизят цены на бензин АИ-92

В Крыму и Севастополе на заправках ТЭС и АТАН снизят цены на бензин АИ-92 - РИА Новости Крым, 03.08.2026

В Крыму и Севастополе на заправках ТЭС и АТАН снизят цены на бензин АИ-92

Крым и Севастополь предоставят региональные меры поддержки основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов... РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T19:43

2026-08-03T19:43

2026-08-03T19:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь предоставят региональные меры поддержки основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в Кировский район.По его словам, благодаря этому со вторника, 4 августа, на АЗС компаний "ТЭС" и "Атан" стоимость бензина марки АИ-92 будет не выше 100 рублей за литр.Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, следующий шаг – до середины августа привести к этому же порогу и другие непремиальные виды топлива – АИ-95 и ДТ. Это случится после получения федеральных субсидий.Ранее президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сохранить "здоровье" машины: как проверить качество бензина и дизеляВ Крыму ФСБ и МВД поймали незаконных торговцев топливомПриведет ли субсидирование топлива в Крыму к снижению цен

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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