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В Крыму и Севастополе на заправках ТЭС и АТАН снизят цены на бензин АИ-92 - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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В Крыму и Севастополе на заправках ТЭС и АТАН снизят цены на бензин АИ-92
В Крыму и Севастополе на заправках ТЭС и АТАН снизят цены на бензин АИ-92 - РИА Новости Крым, 03.08.2026
В Крыму и Севастополе на заправках ТЭС и АТАН снизят цены на бензин АИ-92
Крым и Севастополь предоставят региональные меры поддержки основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов... РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T19:43
2026-08-03T19:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь предоставят региональные меры поддержки основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в Кировский район.По его словам, благодаря этому со вторника, 4 августа, на АЗС компаний "ТЭС" и "Атан" стоимость бензина марки АИ-92 будет не выше 100 рублей за литр.Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, следующий шаг – до середины августа привести к этому же порогу и другие непремиальные виды топлива – АИ-95 и ДТ. Это случится после получения федеральных субсидий.Ранее президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сохранить "здоровье" машины: как проверить качество бензина и дизеляВ Крыму ФСБ и МВД поймали незаконных торговцев топливомПриведет ли субсидирование топлива в Крыму к снижению цен
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В Крыму и Севастополе на заправках ТЭС и АТАН снизят цены на бензин АИ-92

В Крыму и Севастополе снизят цены на бензин АИ-92 до 100 рублей на заправках ТЭС и АТАН

19:43 03.08.2026 (обновлено: 19:58 03.08.2026)
 
© РИА Новости КрымАЗС в Крыму
АЗС в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь предоставят региональные меры поддержки основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в Кировский район.
"Совместно с губернатором города Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым приняли ряд решений о предоставлении региональных мер поддержки основным сетевым операторам топливного рынка полуострова", – написал Аксенов в своем канале в МАКС .
По его словам, благодаря этому со вторника, 4 августа, на АЗС компаний "ТЭС" и "Атан" стоимость бензина марки АИ-92 будет не выше 100 рублей за литр.
Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, следующий шаг – до середины августа привести к этому же порогу и другие непремиальные виды топлива – АИ-95 и ДТ. Это случится после получения федеральных субсидий.
"Учитывая общие логистические цепочки, мы ведем системную работу с руководством Республики Крым по стабилизации цен на топливном рынке", – заявил Развожаев.
Ранее президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.
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