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В Крыму археологи сообщили о сенсации - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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В Крыму археологи сообщили о сенсации
В Крыму археологи сообщили о сенсации - РИА Новости Крым, 03.08.2026
В Крыму археологи сообщили о сенсации
Участники Артезианской археологической экспедиции в ходе раскопок под алтарным столиком, вмурованным в основание фундамента северной стены храма Зевса Генарха и РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T21:48
2026-08-03T21:48
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археология в крыму
восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Участники Артезианской археологической экспедиции в ходе раскопок под алтарным столиком, вмурованным в основание фундамента северной стены храма Зевса Генарха и Сотера, обнаружили жертвенное погребение. Об этом сообщили в Восточно-Крымском музее-заповеднике, назвав находку сенсационной.Сенсационная находка сделана в день сорокалетия экспедиции, уточнили в учреждении.Датировка объекта – до 63 года до нашей эры, а ориентация погребения по сакральной оси Артезиана (юго‑запад – северо‑восток) не случайна: точно так же был ориентирован на участке теменоса вождь, погибший от удара стрелы. При этом между этими находками – не менее 400–450 лет, рассказали в музее.Археологи продолжают расчищать гробницу, специалисты не исключают, что сезон принесет новые открытия.Ранее на античном некрополе Херсонеса Таврического в Севастополе ученые обнаружили уникальный погребальный комплекс II века нашей эры. Внутри находились четыре свинцовые урны с граффити. Об этом сообщили в Институте истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН), результаты исследования опубликованы в журнале Hyperboreus.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На территории Судакской крепости начались новые раскопкиВ Крыму отменили участие студентов в археологических экспедицияхЗатопленные под Севастополем имперские подлодки станут памятниками
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, история, археология в крыму, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)
В Крыму археологи сообщили о сенсации

В Крыму при исследовании памятников Боспорского царства обнаружено жертвенное погребение

21:48 03.08.2026
 
© Восточно-Крымский музей-заповедникАрхеологическая находка
Археологическая находка
© Восточно-Крымский музей-заповедник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Участники Артезианской археологической экспедиции в ходе раскопок под алтарным столиком, вмурованным в основание фундамента северной стены храма Зевса Генарха и Сотера, обнаружили жертвенное погребение. Об этом сообщили в Восточно-Крымском музее-заповеднике, назвав находку сенсационной.
"Сенсация в Артезианской археологической экспедиции! В ходе раскопок под алтарным столиком, вмурованным в основание фундамента северной стены храма Зевса Генарха и Сотера, обнаружено жертвенное погребение. Возможно, там покоится младенец – или даже двое: есть версия, что это близнецы", – говорится в сообщении.
© Восточно-Крымский музей-заповедникАрхеологическая находка
Археологическая находка
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Археологическая находка
© Восточно-Крымский музей-заповедник
© Восточно-Крымский музей-заповедникАрхеологическая находка
Археологическая находка
2 из 2
Археологическая находка
© Восточно-Крымский музей-заповедник
1 из 2
Археологическая находка
© Восточно-Крымский музей-заповедник
2 из 2
Археологическая находка
© Восточно-Крымский музей-заповедник
Сенсационная находка сделана в день сорокалетия экспедиции, уточнили в учреждении.
Датировка объекта – до 63 года до нашей эры, а ориентация погребения по сакральной оси Артезиана (юго‑запад – северо‑восток) не случайна: точно так же был ориентирован на участке теменоса вождь, погибший от удара стрелы. При этом между этими находками – не менее 400–450 лет, рассказали в музее.
Археологи продолжают расчищать гробницу, специалисты не исключают, что сезон принесет новые открытия.
Ранее на античном некрополе Херсонеса Таврического в Севастополе ученые обнаружили уникальный погребальный комплекс II века нашей эры. Внутри находились четыре свинцовые урны с граффити. Об этом сообщили в Институте истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН), результаты исследования опубликованы в журнале Hyperboreus.
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