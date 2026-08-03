https://crimea.ria.ru/20260803/v-krymu-arkheologi-soobschili-o-sensatsii-1158206047.html

В Крыму археологи сообщили о сенсации

В Крыму археологи сообщили о сенсации - РИА Новости Крым, 03.08.2026

В Крыму археологи сообщили о сенсации

Участники Артезианской археологической экспедиции в ходе раскопок под алтарным столиком, вмурованным в основание фундамента северной стены храма Зевса Генарха и РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T21:48

2026-08-03T21:48

2026-08-03T21:48

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восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Участники Артезианской археологической экспедиции в ходе раскопок под алтарным столиком, вмурованным в основание фундамента северной стены храма Зевса Генарха и Сотера, обнаружили жертвенное погребение. Об этом сообщили в Восточно-Крымском музее-заповеднике, назвав находку сенсационной.Сенсационная находка сделана в день сорокалетия экспедиции, уточнили в учреждении.Датировка объекта – до 63 года до нашей эры, а ориентация погребения по сакральной оси Артезиана (юго‑запад – северо‑восток) не случайна: точно так же был ориентирован на участке теменоса вождь, погибший от удара стрелы. При этом между этими находками – не менее 400–450 лет, рассказали в музее.Археологи продолжают расчищать гробницу, специалисты не исключают, что сезон принесет новые открытия.Ранее на античном некрополе Херсонеса Таврического в Севастополе ученые обнаружили уникальный погребальный комплекс II века нашей эры. Внутри находились четыре свинцовые урны с граффити. Об этом сообщили в Институте истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН), результаты исследования опубликованы в журнале Hyperboreus.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На территории Судакской крепости начались новые раскопкиВ Крыму отменили участие студентов в археологических экспедицияхЗатопленные под Севастополем имперские подлодки станут памятниками

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новости крыма, крым, история, археология в крыму, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)