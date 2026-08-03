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В Крым идут сильные ливни с грозами и шквальным ветром
В Крым идут сильные ливни с грозами и шквальным ветром - РИА Новости Крым, 03.08.2026
В Крым идут сильные ливни с грозами и шквальным ветром
Экстренное предупреждение в связи с сильными грозовыми ливнями и шквалистым ветром объявлено в Крыму на 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение в связи с сильными грозовыми ливнями и шквалистым ветром объявлено в Крыму на 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности. Пешеходам следует исключить выход в горно-лесную местность. Водителям важно не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения. Также необходимо уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций.В чрезвычайном ведомстве напомнили, что запрещено разведение открытого огня в условиях ветровой нагрузки более 10 м/с – нельзя разводить открытый огонь в ветреную погоду, а также выбрасывать непотушенные сигареты.В МЧС рекомендуют держать под рукой средства первичного пожаротушения и немедленно звонить по телефонам 101 или 112 при обнаружении дыма или огня. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: "112" – единый телефон спасения; "01 или 101" – с мобильных телефонов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крым идут сильные ливни с грозами и шквальным ветром
Сильные ливни с грозами и шквальным ветром ожидаются в Крыму 4 августа
22:30 03.08.2026 (обновлено: 22:37 03.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение в связи с сильными грозовыми ливнями и шквалистым ветром объявлено в Крыму на 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
"Экстренное предупреждение. 4 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, при грозах шквалистое усиление ветра 15-20 м/с", – сказано в сообщении.
Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности. Пешеходам следует исключить выход в горно-лесную местность. Водителям важно не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения. Также необходимо уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций.
В чрезвычайном ведомстве напомнили, что запрещено разведение открытого огня в условиях ветровой нагрузки более 10 м/с – нельзя разводить открытый огонь в ветреную погоду, а также выбрасывать непотушенные сигареты.
В МЧС рекомендуют держать под рукой средства первичного пожаротушения и немедленно звонить по телефонам 101 или 112 при обнаружении дыма или огня. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: "112" – единый телефон спасения; "01 или 101" – с мобильных телефонов.
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