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В Херсонской области запустили систему "Мобильный избиратель" - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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В Херсонской области запустили систему "Мобильный избиратель"
В Херсонской области запустили систему "Мобильный избиратель" - РИА Новости Крым, 03.08.2026
В Херсонской области запустили систему "Мобильный избиратель"
В Херсонской области заработала система "Мобильный избиратель", с 3 августа по 14 сентября жители региона смогут подать заявление о голосовании по месту своего... РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T22:22
2026-08-03T22:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Херсонской области заработала система "Мобильный избиратель", с 3 августа по 14 сентября жители региона смогут подать заявление о голосовании по месту своего пребывания. Об этом сообщили в Избирательной комиссии области, передает ТРК "Таврия".Граждане могут подать заявление тремя способами: в территориальной или участковой избирательной комиссии, через МФЦ или же через портал Госуслуг, уточнили в пресс-службе, напомнив, что при подаче заявления нужно предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, или временное удостоверение личности, если паспорт на замене.Ранее председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев сообщал, что в Крыму 18-20 сентября, кроме выборов в Госдуму РФ, пройдут избирательные кампании регионального и муниципального уровней.Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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херсонская область, выборы, новости, общество
В Херсонской области запустили систему "Мобильный избиратель"

В Херсонской области заработала система "Мобильный избиратель" – как подать заявление

22:22 03.08.2026
 
© ТРК "Таврия"В Херсонской области заработала система "Мобильный избиратель"
В Херсонской области заработала система Мобильный избиратель
© ТРК "Таврия"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Херсонской области заработала система "Мобильный избиратель", с 3 августа по 14 сентября жители региона смогут подать заявление о голосовании по месту своего пребывания. Об этом сообщили в Избирательной комиссии области, передает ТРК "Таврия".

"Жители Херсонской области с 3 августа по 14 сентября могут подать заявление о голосовании по месту нахождения в рамках механизма "Мобильный избиратель". Если в период голосования вы будете находиться не по месту своей регистрации, заранее подайте заявление и проголосуйте на удобном для вас избирательном участке", – говорится в сообщении.

Граждане могут подать заявление тремя способами: в территориальной или участковой избирательной комиссии, через МФЦ или же через портал Госуслуг, уточнили в пресс-службе, напомнив, что при подаче заявления нужно предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, или временное удостоверение личности, если паспорт на замене.
Ранее председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев сообщал, что в Крыму 18-20 сентября, кроме выборов в Госдуму РФ, пройдут избирательные кампании регионального и муниципального уровней.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.
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