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В Херсонской области запустили систему "Мобильный избиратель"

В Херсонской области запустили систему "Мобильный избиратель" - РИА Новости Крым, 03.08.2026

В Херсонской области запустили систему "Мобильный избиратель"

В Херсонской области заработала система "Мобильный избиратель", с 3 августа по 14 сентября жители региона смогут подать заявление о голосовании по месту своего... РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T22:22

2026-08-03T22:22

2026-08-03T22:22

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Херсонской области заработала система "Мобильный избиратель", с 3 августа по 14 сентября жители региона смогут подать заявление о голосовании по месту своего пребывания. Об этом сообщили в Избирательной комиссии области, передает ТРК "Таврия".Граждане могут подать заявление тремя способами: в территориальной или участковой избирательной комиссии, через МФЦ или же через портал Госуслуг, уточнили в пресс-службе, напомнив, что при подаче заявления нужно предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, или временное удостоверение личности, если паспорт на замене.Ранее председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев сообщал, что в Крыму 18-20 сентября, кроме выборов в Госдуму РФ, пройдут избирательные кампании регионального и муниципального уровней.Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, выборы, новости, общество