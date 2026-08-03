В Херсонской области запустили систему "Мобильный избиратель"
В Херсонской области заработала система "Мобильный избиратель" – как подать заявление
© ТРК "Таврия"В Херсонской области заработала система "Мобильный избиратель"
© ТРК "Таврия"
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Херсонской области заработала система "Мобильный избиратель", с 3 августа по 14 сентября жители региона смогут подать заявление о голосовании по месту своего пребывания. Об этом сообщили в Избирательной комиссии области, передает ТРК "Таврия".
"Жители Херсонской области с 3 августа по 14 сентября могут подать заявление о голосовании по месту нахождения в рамках механизма "Мобильный избиратель". Если в период голосования вы будете находиться не по месту своей регистрации, заранее подайте заявление и проголосуйте на удобном для вас избирательном участке", – говорится в сообщении.
Граждане могут подать заявление тремя способами: в территориальной или участковой избирательной комиссии, через МФЦ или же через портал Госуслуг, уточнили в пресс-службе, напомнив, что при подаче заявления нужно предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, или временное удостоверение личности, если паспорт на замене.
Ранее председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев сообщал, что в Крыму 18-20 сентября, кроме выборов в Госдуму РФ, пройдут избирательные кампании регионального и муниципального уровней.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.