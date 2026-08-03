https://crimea.ria.ru/20260803/v-khersonskoy-oblasti-agrarii-planiruyut-sobrat-2-milliona-tonn-zerna-1158211949.html

В Херсонской области аграрии планируют собрать 2 миллиона тонн зерна

В Херсонской области аграрии планируют собрать 2 миллиона тонн зерна - РИА Новости Крым, 03.08.2026

В Херсонской области аграрии планируют собрать 2 миллиона тонн зерна

В Херсонской области урожай зерновых культур ожидается в объеме около двух миллионов тонн. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T20:24

2026-08-03T20:24

2026-08-03T20:24

херсонская область

урожай зерновых культур

владимир сальдо

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Херсонской области урожай зерновых культур ожидается в объеме около двух миллионов тонн. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, таких результатов удается достигать, в том числе, благодаря масштабной государственной поддержке. Так, в прошлом году отрасль получила свыше 1 млрд рублей субсидий. Хозяйства приобрели более 3,5 тысячи единиц сельскохозяйственной техники, еще 30 машин получили в рамках льготного лизинга.При этом участниками свободной экономической зоны стали 28 сельхозпроизводителей. Объем беспошлинного вывоза продукции из региона достиг 228,5 тысячи тонн, уточнил губернатор.В прошлом году херсонские аграрии собрали почти 1,45 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур. За два года фермеры вернули в оборот более 75 тысяч гектаров земли.Ранее директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма", президент Крымской академии наук Владимир Паштецкий высказал мнение, что 800 миллионов тонн урожая сельскохозяйственной продукции будет собрано в Крыму в этом году, что позволяет утверждать, что рисков для продовольственной безопасности полуострова нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе стартовал сбор персиков ранних сортовЧто нужно сеять в Крыму - ученые нашли для агрономов лучшие для региона сортаЕвропа потеряла миллионы тонн зерна из-за аномальной жары

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, урожай зерновых культур, владимир сальдо, новости, новые регионы россии