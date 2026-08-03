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В Херсонской области аграрии планируют собрать 2 миллиона тонн зерна - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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В Херсонской области аграрии планируют собрать 2 миллиона тонн зерна
В Херсонской области аграрии планируют собрать 2 миллиона тонн зерна - РИА Новости Крым, 03.08.2026
В Херсонской области аграрии планируют собрать 2 миллиона тонн зерна
В Херсонской области урожай зерновых культур ожидается в объеме около двух миллионов тонн. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T20:24
2026-08-03T20:24
херсонская область
урожай зерновых культур
владимир сальдо
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Херсонской области урожай зерновых культур ожидается в объеме около двух миллионов тонн. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, таких результатов удается достигать, в том числе, благодаря масштабной государственной поддержке. Так, в прошлом году отрасль получила свыше 1 млрд рублей субсидий. Хозяйства приобрели более 3,5 тысячи единиц сельскохозяйственной техники, еще 30 машин получили в рамках льготного лизинга.При этом участниками свободной экономической зоны стали 28 сельхозпроизводителей. Объем беспошлинного вывоза продукции из региона достиг 228,5 тысячи тонн, уточнил губернатор.В прошлом году херсонские аграрии собрали почти 1,45 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур. За два года фермеры вернули в оборот более 75 тысяч гектаров земли.Ранее директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма", президент Крымской академии наук Владимир Паштецкий высказал мнение, что 800 миллионов тонн урожая сельскохозяйственной продукции будет собрано в Крыму в этом году, что позволяет утверждать, что рисков для продовольственной безопасности полуострова нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе стартовал сбор персиков ранних сортовЧто нужно сеять в Крыму - ученые нашли для агрономов лучшие для региона сортаЕвропа потеряла миллионы тонн зерна из-за аномальной жары
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60
херсонская область, урожай зерновых культур, владимир сальдо, новости, новые регионы россии
В Херсонской области аграрии планируют собрать 2 миллиона тонн зерна

В Херсонской области аграрии планируют собрать около двух миллионов тонн зерновых культур

20:24 03.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКомбайн в поле
Комбайн в поле - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Херсонской области урожай зерновых культур ожидается в объеме около двух миллионов тонн. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"В этом году урожай значительно лучше прошлогоднего. Аграрии завершают уборку ячменя и активно собирают пшеницу. Ожидаем получить около 2 млн тонн зерновых. Около 300 тысяч гектаров засеяно подсолнечником. Рассчитываем собрать более полумиллиона тонн масличных культур", – написал он в МАКС.

По его словам, таких результатов удается достигать, в том числе, благодаря масштабной государственной поддержке. Так, в прошлом году отрасль получила свыше 1 млрд рублей субсидий. Хозяйства приобрели более 3,5 тысячи единиц сельскохозяйственной техники, еще 30 машин получили в рамках льготного лизинга.
При этом участниками свободной экономической зоны стали 28 сельхозпроизводителей. Объем беспошлинного вывоза продукции из региона достиг 228,5 тысячи тонн, уточнил губернатор.
В прошлом году херсонские аграрии собрали почти 1,45 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур. За два года фермеры вернули в оборот более 75 тысяч гектаров земли.

"Теперь важно восстановить устойчивость нашего сельского хозяйства. Будем развивать капельный полив, создавать накопительные резервуары и внедрять технологии, которые помогают сохранять влагу. Продолжим развивать животноводство и переработку, возвращать земли в оборот. Усилим подготовку агрономов, механизаторов и ветеринаров", – подытожил он.

Ранее директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма", президент Крымской академии наук Владимир Паштецкий высказал мнение, что 800 миллионов тонн урожая сельскохозяйственной продукции будет собрано в Крыму в этом году, что позволяет утверждать, что рисков для продовольственной безопасности полуострова нет.
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Херсонская областьУрожай зерновых культурВладимир СальдоНовостиНовые регионы России
 
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