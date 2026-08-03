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В Керчи ночью тушили сухостой на площади 250 "квадратов"
В Керчи ночью тушили сухостой на площади 250 "квадратов" - РИА Новости Крым, 03.08.2026
В Керчи ночью тушили сухостой на площади 250 "квадратов"
Минувшей ночью в Керчи огнеборцы тушили сухую растительность по улице Рыбакова на площади 250 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном главке МЧС... РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T10:26
2026-08-03T10:26
2026-08-03T10:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Минувшей ночью в Керчи огнеборцы тушили сухую растительность по улице Рыбакова на площади 250 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.По информации спасателей, возгорание сухостоя произошло в труднодоступной местности. Огонь быстро распространялся из-за жаркой, сухой и ветреной погоды.Всего для ликвидации ландшафтного пожара было привлечено 36 человек и 9 единиц техники.Ранее сообщалось, что в Крыму с понедельника по четверг действовует экстренное предупреждение из-за высокой вероятности пожаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе загорелся магазин в жилом доме – эвакуировали 15 человекГрузовик с зерном загорелся под СевастополемПожар в офисном центре Алушты потушили
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РИА Новости Крым
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гу мчс рф по республике крым, пожар, керчь, происшествия, новости крыма
В Керчи ночью тушили сухостой на площади 250 "квадратов"
В Керчи тушили сухостой на площади 250 квадратных метров
10:26 03.08.2026 (обновлено: 10:49 03.08.2026)