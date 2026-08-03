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В Геленджике развернули оперштаб для ликвидации последствий атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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В Геленджике развернули оперштаб для ликвидации последствий атаки БПЛА
В Геленджике развернули оперштаб для ликвидации последствий атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 03.08.2026
В Геленджике развернули оперштаб для ликвидации последствий атаки БПЛА
В Геленджике развернули оперативный штаб по ликвидации последствий атаки БПЛА, для помощи пострадавшим привлекут бригады медиков из Туапсе и Краснодара. Об этом РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T12:34
2026-08-03T12:35
геленджик
краснодарский край
новости
происшествия
атаки всу
алексей богодистов
скорая помощь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Геленджике развернули оперативный штаб по ликвидации последствий атаки БПЛА, для помощи пострадавшим привлекут бригады медиков из Туапсе и Краснодара. Об этом сообщил мэр города Алексей Богодистов.В понедельник в результате атаки дронов на Геленджик три человека погибли и еще 13, в том числе дети, пострадали, сообщил ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.ВСУ регулярно атакуют российские регионы, бьют по гражданской инфраструктуре, в результате чего гибнут и получают травмы мирные жители. Так, в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на полуостров три человека погибли и еще двое получили ранения. Кроме того сообщалось, что в Брянской области в результате ударов украинских беспилотников пострадали восемь человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Крыму - СК начал расследованиеТеррор ВСУ на Брянщине – от ударов дронов ранены 8 человекРазрушения и пожар: БПЛА атаковали складской комплекс под Владимиром
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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геленджик, краснодарский край, новости, происшествия, атаки всу, алексей богодистов, скорая помощь
В Геленджике развернули оперштаб для ликвидации последствий атаки БПЛА

Для помощи пострадавшим в Геленджике привлекут бригады медиков из Туапсе и Краснодара

12:34 03.08.2026 (обновлено: 12:35 03.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Геленджике развернули оперативный штаб по ликвидации последствий атаки БПЛА, для помощи пострадавшим привлекут бригады медиков из Туапсе и Краснодара. Об этом сообщил мэр города Алексей Богодистов.
В понедельник в результате атаки дронов на Геленджик три человека погибли и еще 13, в том числе дети, пострадали, сообщил ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь — на месте работают 5 бригад скорой помощи из Геленджика, 3 запросили из Туапсе, также запрошена специализированная бригада медицины катастроф из Краснодара. На месте развернут оперативный штаб, организована координация служб", - написал Богодистов в своем канале в МАКС.
ВСУ регулярно атакуют российские регионы, бьют по гражданской инфраструктуре, в результате чего гибнут и получают травмы мирные жители. Так, в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на полуостров три человека погибли и еще двое получили ранения. Кроме того сообщалось, что в Брянской области в результате ударов украинских беспилотников пострадали восемь человек.
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ГеленджикКраснодарский крайНовостиПроисшествияАтаки ВСУАлексей БогодистовСкорая помощь
 
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