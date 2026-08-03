https://crimea.ria.ru/20260803/v-gelendzhike-razvernuli-opershtab-dlya-likvidatsii-posledstviy-ataki-bpla-1158197974.html

В Геленджике развернули оперштаб для ликвидации последствий атаки БПЛА

В Геленджике развернули оперштаб для ликвидации последствий атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 03.08.2026

В Геленджике развернули оперштаб для ликвидации последствий атаки БПЛА

В Геленджике развернули оперативный штаб по ликвидации последствий атаки БПЛА, для помощи пострадавшим привлекут бригады медиков из Туапсе и Краснодара. Об этом РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T12:34

2026-08-03T12:34

2026-08-03T12:35

геленджик

краснодарский край

новости

происшествия

атаки всу

алексей богодистов

скорая помощь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Геленджике развернули оперативный штаб по ликвидации последствий атаки БПЛА, для помощи пострадавшим привлекут бригады медиков из Туапсе и Краснодара. Об этом сообщил мэр города Алексей Богодистов.В понедельник в результате атаки дронов на Геленджик три человека погибли и еще 13, в том числе дети, пострадали, сообщил ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.ВСУ регулярно атакуют российские регионы, бьют по гражданской инфраструктуре, в результате чего гибнут и получают травмы мирные жители. Так, в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на полуостров три человека погибли и еще двое получили ранения. Кроме того сообщалось, что в Брянской области в результате ударов украинских беспилотников пострадали восемь человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Крыму - СК начал расследованиеТеррор ВСУ на Брянщине – от ударов дронов ранены 8 человекРазрушения и пожар: БПЛА атаковали складской комплекс под Владимиром

геленджик

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геленджик, краснодарский край, новости, происшествия, атаки всу, алексей богодистов, скорая помощь