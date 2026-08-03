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В двух селах Джанкойского района вода будет непригодной для питья двое суток - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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В двух селах Джанкойского района вода будет непригодной для питья двое суток
В двух селах Джанкойского района вода будет непригодной для питья двое суток - РИА Новости Крым, 03.08.2026
В двух селах Джанкойского района вода будет непригодной для питья двое суток
В Крыму в двух селах Джанкойского района вода два дня будет непригодной для питья из-за дезинфекции скважин и сетей. Об этом предупреждает региональный филиал... РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T18:52
2026-08-03T18:52
джанкойский район
водоснабжение
вода крыма
новости крыма
дезинфекция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Крыму в двух селах Джанкойского района вода два дня будет непригодной для питья из-за дезинфекции скважин и сетей. Об этом предупреждает региональный филиал предприятия "Вода Крыма".При этом на предприятии предупредили, что в указанный промежуток времени вода к употреблению непригодна. Населению рекомендовано иметь запас воды на период проведения работ.Ранее глава Джанкойского района Инна Федоренко сообщила, что время подачи воды в населению в регионе увеличат.Джанкой, где сложилась острая ситуация с энергоснабжением, получает воду по графику, сообщал ранее глава администрации города Игорь Ивин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Джанкойский район без света: где получить помощьСитуация в Джанкойском районе: где зарядить телефоны и снять деньгиКак обесточенный Джанкой снабжается водой
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РИА Новости Крым
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джанкойский район, водоснабжение, вода крыма, новости крыма, дезинфекция
В двух селах Джанкойского района вода будет непригодной для питья двое суток

В Крыму вода будет непригодной для питья в двух селах Джанкойского района 4 и 5 августа

18:52 03.08.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Крыму в двух селах Джанкойского района вода два дня будет непригодной для питья из-за дезинфекции скважин и сетей. Об этом предупреждает региональный филиал предприятия "Вода Крыма".
"04.08.2026 с 10:00 ориентировочно до 16:00 будет выполняться дезинфекция скважины и сетей водоснабжения в селе Цветково. А 05.08.2026 с 10:00 ориентировочно до 16:00 будет выполняться дезинфекция скважины и сетей водоснабжения в селе Новопокровка", – говорится в сообщении.
При этом на предприятии предупредили, что в указанный промежуток времени вода к употреблению непригодна. Населению рекомендовано иметь запас воды на период проведения работ.
Ранее глава Джанкойского района Инна Федоренко сообщила, что время подачи воды в населению в регионе увеличат.
Джанкой, где сложилась острая ситуация с энергоснабжением, получает воду по графику, сообщал ранее глава администрации города Игорь Ивин.
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Джанкойский районВодоснабжениеВода КрымаНовости КрымаДезинфекция
 
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