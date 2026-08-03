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В Черном море военные России поразили четыре судна с грузами для ВСУ
В Черном море военные России поразили четыре судна с грузами для ВСУ - РИА Новости Крым, 03.08.2026
В Черном море военные России поразили четыре судна с грузами для ВСУ
Вооруженные силы России ударами беспилотников поразили четыре сухогруза с военным грузом для ВСУ в Черном море, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T08:03
2026-08-03T08:03
2026-08-03T08:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ударами беспилотников поразили четыре сухогруза с военным грузом для ВСУ в Черном море, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в порту Николаев поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ.Накануне российские военные нанесли удары по трем сухогрузам и морскому буксиру в Черном море, а также портовой инфраструктуре Николаева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В порту Одессы поражен нефтеперерабатывающий завод16 ударов по Украине – что уничтожено за неделюМассированный удар – в Киеве разбиты места производства и хранения ракетного оружия
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, удары по украине, новости сво, украина, черное море, николаев, вооруженные силы россии
В Черном море военные России поразили четыре судна с грузами для ВСУ
Армия России нанесла удары по четырем суднам с военным грузом в Черном море
08:03 03.08.2026 (обновлено: 08:08 03.08.2026)