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В Черном море военные России поразили четыре судна с грузами для ВСУ - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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В Черном море военные России поразили четыре судна с грузами для ВСУ
В Черном море военные России поразили четыре судна с грузами для ВСУ - РИА Новости Крым, 03.08.2026
В Черном море военные России поразили четыре судна с грузами для ВСУ
Вооруженные силы России ударами беспилотников поразили четыре сухогруза с военным грузом для ВСУ в Черном море, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T08:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ударами беспилотников поразили четыре сухогруза с военным грузом для ВСУ в Черном море, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в порту Николаев поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ.Накануне российские военные нанесли удары по трем сухогрузам и морскому буксиру в Черном море, а также портовой инфраструктуре Николаева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В порту Одессы поражен нефтеперерабатывающий завод16 ударов по Украине – что уничтожено за неделюМассированный удар – в Киеве разбиты места производства и хранения ракетного оружия
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министерство обороны рф, удары по украине, новости сво, украина, черное море, николаев, вооруженные силы россии
В Черном море военные России поразили четыре судна с грузами для ВСУ

Армия России нанесла удары по четырем суднам с военным грузом в Черном море

08:03 03.08.2026 (обновлено: 08:08 03.08.2026)
 
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Волна - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ударами беспилотников поразили четыре сухогруза с военным грузом для ВСУ в Черном море, сообщает Минобороны РФ.
"В результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены: в акватории Черного моря − три сухогруза, перевозившие грузы военного назначения", - говорится в сообщении.
Кроме того, в порту Николаев поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ.
Накануне российские военные нанесли удары по трем сухогрузам и морскому буксиру в Черном море, а также портовой инфраструктуре Николаева.
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Министерство обороны РФУдары по УкраинеНовости СВОУкраинаЧерное мореНиколаевВооруженные силы России
 
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