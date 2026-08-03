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В Черном море военные России поразили четыре судна с грузами для ВСУ

В Черном море военные России поразили четыре судна с грузами для ВСУ - РИА Новости Крым, 03.08.2026

В Черном море военные России поразили четыре судна с грузами для ВСУ

Вооруженные силы России ударами беспилотников поразили четыре сухогруза с военным грузом для ВСУ в Черном море, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T08:03

2026-08-03T08:03

2026-08-03T08:08

министерство обороны рф

удары по украине

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черное море

николаев

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ударами беспилотников поразили четыре сухогруза с военным грузом для ВСУ в Черном море, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в порту Николаев поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ.Накануне российские военные нанесли удары по трем сухогрузам и морскому буксиру в Черном море, а также портовой инфраструктуре Николаева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В порту Одессы поражен нефтеперерабатывающий завод16 ударов по Украине – что уничтожено за неделюМассированный удар – в Киеве разбиты места производства и хранения ракетного оружия

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черное море

николаев

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, удары по украине, новости сво, украина, черное море, николаев, вооруженные силы россии