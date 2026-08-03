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В Черном море по пути в Россию дроны атаковали турецкое судно
В Черном море по пути в Россию дроны атаковали турецкое судно - РИА Новости Крым, 03.08.2026
В Черном море по пути в Россию дроны атаковали турецкое судно
Турецкое судно, перевозившее овощи и фрукты из Турции в Россию, атаковано беспилотниками в Черном море, пострадали четыре члена экипажа, передает агентство İHA. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T21:22
2026-08-03T21:22
2026-08-03T21:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Турецкое судно, перевозившее овощи и фрукты из Турции в Россию, атаковано беспилотниками в Черном море, пострадали четыре члена экипажа, передает агентство İHA.Уточняется, что при атаке ранены четыре члена экипажа, в том числе трое граждан Турции. Экипаж самостоятельно приступил к тушению возникшего после удара пожара.Ранее в результате атаки БПЛА был поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. До этого в Таганрогском заливе подверглись атаке четыре судна различного назначения, один из них танкер, перевозящий метанол. Погиб матрос.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Теплоход Росатома затонул в Черном море после удара ВСУДля защиты судов в Азовском море принимаются дополнительные меры – Минтранс Судовладельцы отрабатывают меры защиты флота из-за атак ВСУ в Азовском море
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новости, россия, черное море, турция, беспилотник (бпла, дрон)
В Черном море по пути в Россию дроны атаковали турецкое судно
В Черном море беспилотники атаковали турецкое судно по пути в Россию
21:22 03.08.2026 (обновлено: 21:32 03.08.2026)