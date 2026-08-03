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В Алуште произошла авария на высоковольтной ЛЭП

В Алуште произошла авария на высоковольтной ЛЭП - РИА Новости Крым, 03.08.2026

В Алуште произошла авария на высоковольтной ЛЭП

В Алуште произошла авария на высоковольтных линиях электропередачи. Об этом сообщила глава городской администрации Галина Огнева. РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T16:35

2026-08-03T16:35

2026-08-03T16:37

алушта

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энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Алуште произошла авария на высоковольтных линиях электропередачи. Об этом сообщила глава городской администрации Галина Огнева.Мэр города попросила жителей доверять только официальным источникам информации.Утром в "Крымэнерго" проинформировали, что в регионе из-за повреждения энергетической инфраструктуры нарушено электроснабжение некоторых населенных пунктов. Подача света в районы, наиболее пострадавшие от внешнего воздействия, осуществляется в зависимости от возможности электрической сети.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ограничат подачу электроэнергии для юрлицСитуация с электроснабжением в Крыму - актуальная информацияЛьготный микрозайм на генераторы: в Крыму расширили помощь бизнесу

алушта

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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