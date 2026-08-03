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В Алуште произошла авария на высоковольтной ЛЭП
В Алуште произошла авария на высоковольтной ЛЭП - РИА Новости Крым, 03.08.2026
В Алуште произошла авария на высоковольтной ЛЭП
В Алуште произошла авария на высоковольтных линиях электропередачи. Об этом сообщила глава городской администрации Галина Огнева. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T16:35
2026-08-03T16:35
2026-08-03T16:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Алуште произошла авария на высоковольтных линиях электропередачи. Об этом сообщила глава городской администрации Галина Огнева.Мэр города попросила жителей доверять только официальным источникам информации.Утром в "Крымэнерго" проинформировали, что в регионе из-за повреждения энергетической инфраструктуры нарушено электроснабжение некоторых населенных пунктов. Подача света в районы, наиболее пострадавшие от внешнего воздействия, осуществляется в зависимости от возможности электрической сети.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ограничат подачу электроэнергии для юрлицСитуация с электроснабжением в Крыму - актуальная информацияЛьготный микрозайм на генераторы: в Крыму расширили помощь бизнесу
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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алушта, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго", новости крыма, энергосистема крыма
В Алуште произошла авария на высоковольтной ЛЭП
В Алуште произошла авария на высоковольтной ЛЭП - мэр города
16:35 03.08.2026 (обновлено: 16:37 03.08.2026)