Рейтинг@Mail.ru
В Алуште произошла авария на высоковольтной ЛЭП - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260803/v-alushte-proizoshla-avariya-na-vysokovoltnoy-lep-1158208099.html
В Алуште произошла авария на высоковольтной ЛЭП
В Алуште произошла авария на высоковольтной ЛЭП - РИА Новости Крым, 03.08.2026
В Алуште произошла авария на высоковольтной ЛЭП
В Алуште произошла авария на высоковольтных линиях электропередачи. Об этом сообщила глава городской администрации Галина Огнева. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T16:35
2026-08-03T16:37
алушта
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
новости крыма
энергосистема крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993947_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_976c8b9b4031dd355a78ffea2a4a9bf8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Алуште произошла авария на высоковольтных линиях электропередачи. Об этом сообщила глава городской администрации Галина Огнева.Мэр города попросила жителей доверять только официальным источникам информации.Утром в "Крымэнерго" проинформировали, что в регионе из-за повреждения энергетической инфраструктуры нарушено электроснабжение некоторых населенных пунктов. Подача света в районы, наиболее пострадавшие от внешнего воздействия, осуществляется в зависимости от возможности электрической сети.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ограничат подачу электроэнергии для юрлицСитуация с электроснабжением в Крыму - актуальная информацияЛьготный микрозайм на генераторы: в Крыму расширили помощь бизнесу
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993947_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_f041ff7dae77e32078919ff88af0035d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алушта, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго", новости крыма, энергосистема крыма
В Алуште произошла авария на высоковольтной ЛЭП

В Алуште произошла авария на высоковольтной ЛЭП - мэр города

16:35 03.08.2026 (обновлено: 16:37 03.08.2026)
 
© КрымэнергоЛЭП
ЛЭП
© Крымэнерго
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Алуште произошла авария на высоковольтных линиях электропередачи. Об этом сообщила глава городской администрации Галина Огнева.

"Уважаемые алуштинцы! По информации Алуштинского филиала компании "Крымэнерго", произошла авария на высоковольтных линиях. Бригада "Крымэнерго" выехала на место. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - написала Огнева в своих соцсетях.

Мэр города попросила жителей доверять только официальным источникам информации.
Утром в "Крымэнерго" проинформировали, что в регионе из-за повреждения энергетической инфраструктуры нарушено электроснабжение некоторых населенных пунктов. Подача света в районы, наиболее пострадавшие от внешнего воздействия, осуществляется в зависимости от возможности электрической сети.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе ограничат подачу электроэнергии для юрлиц
Ситуация с электроснабжением в Крыму - актуальная информация
Льготный микрозайм на генераторы: в Крыму расширили помощь бизнесу
 
АлуштаОтключение электроэнергии в КрымуГУП РК "Крымэнерго"Новости КрымаЭнергосистема Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:15Еще четыре судна с грузом для ВСУ поражены в Черном море и Николаеве
17:07Геленджик сейчас: число погибших после удара ВСУ выросло до семи
17:02Не хватает мощности – Севастополю ограничили электроснабжение
16:47ВСУ дистанционно заминировали дороги в Энергодаре – ранены четыре сотрудника ЗАЭС
16:35В Алуште произошла авария на высоковольтной ЛЭП
16:31В Севастополе к 5,5 годам приговорили виновника смертельного ДТП
16:22Поезда в Крым продолжат курсировать до Керчи
16:14Крымский мост: очередь и время ожидания досмотра при въезде на полуостров выросли вдвое
16:09Четыре человека ранены при атаке ВСУ на склад во Владимирской области
15:57Школьная форма в Крыму в 2026 году - рекомендации Минобраза Крыма
15:45В Севастополе ограничат подачу электроэнергии для юрлиц
15:31В Крыму открыли липидный центр
15:08Как будут работать школы и детсады Севастополя в новом учебном году
14:51Геленджик после атаки ВСУ: число жертв выросло до шести
14:22Удар ВСУ по Геленджику - в больницах находятся 17 пострадавших
14:21Школьникам в Севастополе выплатят по 5 тысяч рублей перед новым учебным годом
14:00"Работа курьером": в Крыму задержан житель Кабардино-Балкарии за помощь мошенникам
13:48Зеленский назначит Умерова начальником Службы внешней разведки
13:37Новости СВО: что произошло за сутки на линии фронта
13:19Число погибших при падении обломков БПЛА в Геленджике выросло
Лента новостейМолния