https://crimea.ria.ru/20260803/udar-vsu-po-plyazhu-v-gelendzhike-stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshikh-1158216718.html

Удар ВСУ по пляжу в Геленджике: стало известно о состоянии пострадавших

Удар ВСУ по пляжу в Геленджике: стало известно о состоянии пострадавших - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Удар ВСУ по пляжу в Геленджике: стало известно о состоянии пострадавших

После удара ВСУ по пляжу в Геленджике в городской больнице помощь оказывается 18 пострадавшим, трое из которых – дети. Как сообщил главный врач городской... РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T19:51

2026-08-03T19:51

2026-08-03T19:51

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краснодарский край

новости

происшествия

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. После удара ВСУ по пляжу в Геленджике в городской больнице помощь оказывается 18 пострадавшим, трое из которых – дети. Как сообщил главный врач городской больницы Сергей Ермаков, часть раненых – в тяжелом состоянии.Из-за падения обломков беспилотника в селе Архипо-Осиповка в Геленджике погибли семь человек, в том числе ребенок, 40 пострадали, 21 человек госпитализирован, сообщалось ранее.Степень тяжести пострадавших, по его словам, разная, в том числе есть и тяжелые пострадавшие. В основном это минно-взрывные травмы."С первых минут весь коллектив городской больницы, в том числе и наши коллег из Архипо-Осиповки включились в оказание помощи. Помощь оказывается нашими специалистами при поддержке специалистов краевых центров – первой и детской краевых больниц. К нам уже выехали специалисты для оказания помощи пострадавшим на месте. Частично мы еще наших пациентов эвакуируем в краевые центры", – проинформировал главврач.Также помощь медикам оказали коллеги из Горячего Ключа – они выслали свои бригады скорой медицинской помощи и эвакуировали часть пострадавших. Раненым и их родственникам оказывается психологическая помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Геленджике развернули оперштаб для ликвидации последствий атаки БПЛАТри человека погибли при ночной атаке ВСУ на КрымУдар ВСУ по Крыму – СК начал расследование

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2026

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геленджик, краснодарский край, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу