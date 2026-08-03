Удар ВСУ по пляжу в Геленджике и снижение цен на топливо в Крыму и Севастополе: главное
Удар ВСУ по пляжу в Геленджике и снижение цен на топливо в Крыму и Севастополе – главное
© Алексей БогодистовБольница, куда доставлены пострадавшие из-за атаки ВСУ на Геленджик
© Алексей Богодистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Удар ВСУ по пляжу в Геленджике и смертельная атака врага на Крым. Снижение цен на топливо в Крыму и Севастополе. Назначение секретаря СНБО Украины Рустема Умерова главой Службы внешней разведки. Новый учебный год в школах и детских садах Севастополя. Самое теплое море у берегов Крыма.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Смертельные атаки ВСУ на Крым и Геленджик
ВСУ продолжают атаковать российские регионы. В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на полуостров три человека погибли и еще двое получили ранения. Позже власти сообщили об еще одном погибшем в Крыму в ходе ночной атаки ВСУ.
Из-за падения обломков беспилотника в селе Архипо-Осиповка в Геленджике погибли семь человек, 49 обратились за медпомощью.
В Брянской области после ударов украинских беспилотников пострадали восемь человек. Во Владимирской области при атаке по складу Wildberries пострадали четверо.
Снижение цен на топливо в Крыму и Севастополе
Крым и Севастополь предоставят региональные меры поддержки основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, благодаря этому со вторника на АЗС компаний "ТЭС" и "Атан" стоимость бензина марки АИ-92 будет не выше 100 рублей за литр.
Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, следующий шаг – до середины августа привести к этому же порогу и другие непремиальные виды топлива – АИ-95 и ДТ. Это случится после получения федеральных субсидий.
Новое назначение Умерова
Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил в понедельник, что назначит секретаря СНБО Украины Рустема Умерова главой Службы внешней разведки. Новым секретарем СНБО станет бывший министр внутренних дел Игорь Клименко.
Учебный год в Севастополе
Школы и детские сады в Севастополе будут работать с 1 сентября в обычном режиме. Об этом заявил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев. О дистанционном обучении речь сегодня не идет, подчеркнул он. По совам губернатора, вопросы организации учебного процесса сейчас отрабатываются, в том числе – длительность уроков. Также Развожаев сообщил о том, что на каждого севастопольского школьника выплатят перед новым учебным годом выплатят по пять тысяч рублей.
Самое теплое море
Любителям морской воды попрохладнее стоит выбирать берег у Карадага, где температура моря составляет +22 градуса. В других районах полуострова вода в Черном и Азовском морях прогрелась до +25 градусов. Об этом в понедельник в комментарии РИА Новости Крым рассказала заместитель начальника Крымского Гидрометцентра Вероника Шенгелай.