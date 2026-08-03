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Удар ВСУ по пляжу в Геленджике и снижение цен на топливо в Крыму и Севастополе: главное - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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Удар ВСУ по пляжу в Геленджике и снижение цен на топливо в Крыму и Севастополе: главное
Удар ВСУ по пляжу в Геленджике и снижение цен на топливо в Крыму и Севастополе: главное - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Удар ВСУ по пляжу в Геленджике и снижение цен на топливо в Крыму и Севастополе: главное
Удар ВСУ по пляжу в Геленджике и смертельная атака врага на Крым. Снижение цен на топливо в Крыму и Севастополе. Назначение секретаря СНБО Украины Рустема... РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T22:55
2026-08-03T22:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Удар ВСУ по пляжу в Геленджике и смертельная атака врага на Крым. Снижение цен на топливо в Крыму и Севастополе. Назначение секретаря СНБО Украины Рустема Умерова главой Службы внешней разведки. Новый учебный год в школах и детских садах Севастополя. Самое теплое море у берегов Крыма.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Смертельные атаки ВСУ на Крым и ГеленджикВСУ продолжают атаковать российские регионы. В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на полуостров три человека погибли и еще двое получили ранения. Позже власти сообщили об еще одном погибшем в Крыму в ходе ночной атаки ВСУ.Из-за падения обломков беспилотника в селе Архипо-Осиповка в Геленджике погибли семь человек, 49 обратились за медпомощью.В Брянской области после ударов украинских беспилотников пострадали восемь человек. Во Владимирской области при атаке по складу Wildberries пострадали четверо.Снижение цен на топливо в Крыму и СевастополеКрым и Севастополь предоставят региональные меры поддержки основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, благодаря этому со вторника на АЗС компаний "ТЭС" и "Атан" стоимость бензина марки АИ-92 будет не выше 100 рублей за литр.Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, следующий шаг – до середины августа привести к этому же порогу и другие непремиальные виды топлива – АИ-95 и ДТ. Это случится после получения федеральных субсидий.Новое назначение УмероваГлава киевского режима Владимир Зеленский сообщил в понедельник, что назначит секретаря СНБО Украины Рустема Умерова главой Службы внешней разведки. Новым секретарем СНБО станет бывший министр внутренних дел Игорь Клименко.Учебный год в СевастополеШколы и детские сады в Севастополе будут работать с 1 сентября в обычном режиме. Об этом заявил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев. О дистанционном обучении речь сегодня не идет, подчеркнул он. По совам губернатора, вопросы организации учебного процесса сейчас отрабатываются, в том числе – длительность уроков. Также Развожаев сообщил о том, что на каждого севастопольского школьника выплатят перед новым учебным годом выплатят по пять тысяч рублей.Самое теплое мореЛюбителям морской воды попрохладнее стоит выбирать берег у Карадага, где температура моря составляет +22 градуса. В других районах полуострова вода в Черном и Азовском морях прогрелась до +25 градусов. Об этом в понедельник в комментарии РИА Новости Крым рассказала заместитель начальника Крымского Гидрометцентра Вероника Шенгелай.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Удар ВСУ по пляжу в Геленджике и снижение цен на топливо в Крыму и Севастополе: главное

Удар ВСУ по пляжу в Геленджике и снижение цен на топливо в Крыму и Севастополе – главное

22:55 03.08.2026
 
© Алексей БогодистовБольница, куда доставлены пострадавшие из-за атаки ВСУ на Геленджик
Больница, куда доставлены пострадавшие из-за атаки ВСУ на Геленджик
© Алексей Богодистов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Удар ВСУ по пляжу в Геленджике и смертельная атака врага на Крым. Снижение цен на топливо в Крыму и Севастополе. Назначение секретаря СНБО Украины Рустема Умерова главой Службы внешней разведки. Новый учебный год в школах и детских садах Севастополя. Самое теплое море у берегов Крыма.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Смертельные атаки ВСУ на Крым и Геленджик

ВСУ продолжают атаковать российские регионы. В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на полуостров три человека погибли и еще двое получили ранения. Позже власти сообщили об еще одном погибшем в Крыму в ходе ночной атаки ВСУ.
Из-за падения обломков беспилотника в селе Архипо-Осиповка в Геленджике погибли семь человек, 49 обратились за медпомощью.
В Брянской области после ударов украинских беспилотников пострадали восемь человек. Во Владимирской области при атаке по складу Wildberries пострадали четверо.
Трехсторонние переговоры России, Украины и США - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
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Снижение цен на топливо в Крыму и Севастополе

Крым и Севастополь предоставят региональные меры поддержки основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, благодаря этому со вторника на АЗС компаний "ТЭС" и "Атан" стоимость бензина марки АИ-92 будет не выше 100 рублей за литр.
Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, следующий шаг – до середины августа привести к этому же порогу и другие непремиальные виды топлива – АИ-95 и ДТ. Это случится после получения федеральных субсидий.
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Вчера, 19:28Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Новое назначение Умерова

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил в понедельник, что назначит секретаря СНБО Украины Рустема Умерова главой Службы внешней разведки. Новым секретарем СНБО станет бывший министр внутренних дел Игорь Клименко.
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Учебный год в Севастополе

Школы и детские сады в Севастополе будут работать с 1 сентября в обычном режиме. Об этом заявил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев. О дистанционном обучении речь сегодня не идет, подчеркнул он. По совам губернатора, вопросы организации учебного процесса сейчас отрабатываются, в том числе – длительность уроков. Также Развожаев сообщил о том, что на каждого севастопольского школьника выплатят перед новым учебным годом выплатят по пять тысяч рублей.
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Вчера, 15:57
Школьная форма в Крыму в 2026 году – рекомендации Минобраза Крыма

Самое теплое море

Любителям морской воды попрохладнее стоит выбирать берег у Карадага, где температура моря составляет +22 градуса. В других районах полуострова вода в Черном и Азовском морях прогрелась до +25 градусов. Об этом в понедельник в комментарии РИА Новости Крым рассказала заместитель начальника Крымского Гидрометцентра Вероника Шенгелай.
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22:30В Крым идут сильные ливни с грозами и шквальным ветром
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