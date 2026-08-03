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Удар ВСУ по пляжу в Геленджике и снижение цен на топливо в Крыму и Севастополе: главное

Удар ВСУ по пляжу в Геленджике и снижение цен на топливо в Крыму и Севастополе: главное - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Удар ВСУ по пляжу в Геленджике и снижение цен на топливо в Крыму и Севастополе: главное

Удар ВСУ по пляжу в Геленджике и смертельная атака врага на Крым. Снижение цен на топливо в Крыму и Севастополе. Назначение секретаря СНБО Украины Рустема... РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T22:55

2026-08-03T22:55

2026-08-03T22:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Удар ВСУ по пляжу в Геленджике и смертельная атака врага на Крым. Снижение цен на топливо в Крыму и Севастополе. Назначение секретаря СНБО Украины Рустема Умерова главой Службы внешней разведки. Новый учебный год в школах и детских садах Севастополя. Самое теплое море у берегов Крыма.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Смертельные атаки ВСУ на Крым и ГеленджикВСУ продолжают атаковать российские регионы. В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на полуостров три человека погибли и еще двое получили ранения. Позже власти сообщили об еще одном погибшем в Крыму в ходе ночной атаки ВСУ.Из-за падения обломков беспилотника в селе Архипо-Осиповка в Геленджике погибли семь человек, 49 обратились за медпомощью.В Брянской области после ударов украинских беспилотников пострадали восемь человек. Во Владимирской области при атаке по складу Wildberries пострадали четверо.Снижение цен на топливо в Крыму и СевастополеКрым и Севастополь предоставят региональные меры поддержки основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, благодаря этому со вторника на АЗС компаний "ТЭС" и "Атан" стоимость бензина марки АИ-92 будет не выше 100 рублей за литр.Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, следующий шаг – до середины августа привести к этому же порогу и другие непремиальные виды топлива – АИ-95 и ДТ. Это случится после получения федеральных субсидий.Новое назначение УмероваГлава киевского режима Владимир Зеленский сообщил в понедельник, что назначит секретаря СНБО Украины Рустема Умерова главой Службы внешней разведки. Новым секретарем СНБО станет бывший министр внутренних дел Игорь Клименко.Учебный год в СевастополеШколы и детские сады в Севастополе будут работать с 1 сентября в обычном режиме. Об этом заявил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев. О дистанционном обучении речь сегодня не идет, подчеркнул он. По совам губернатора, вопросы организации учебного процесса сейчас отрабатываются, в том числе – длительность уроков. Также Развожаев сообщил о том, что на каждого севастопольского школьника выплатят перед новым учебным годом выплатят по пять тысяч рублей.Самое теплое мореЛюбителям морской воды попрохладнее стоит выбирать берег у Карадага, где температура моря составляет +22 градуса. В других районах полуострова вода в Черном и Азовском морях прогрелась до +25 градусов. Об этом в понедельник в комментарии РИА Новости Крым рассказала заместитель начальника Крымского Гидрометцентра Вероника Шенгелай.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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