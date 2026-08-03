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Удар ВСУ по Крыму - СК начал расследование - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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Удар ВСУ по Крыму - СК начал расследование
Удар ВСУ по Крыму - СК начал расследование - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Удар ВСУ по Крыму - СК начал расследование
Следственный комитет России расследует очередные преступления ВСУ против мирных жителей Крыма. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T11:52
2026-08-03T11:52
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атаки всу на крым
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Следственный комитет России расследует очередные преступления ВСУ против мирных жителей Крыма. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.Утром в понедельник глава РК Сергей Аксенов сообщил о гибели трех мирных жителей в результате ночной атаки ВСУ на Крым. Еще два человека получили ранения.Также 29 июля в результате воздушной атаки на Крым два человека погибли, еще пятеро получили ранения. 28 июля при атаке ВСУ на частный дом в Керчи пострадала семья. Четыре человека, в том числе ребенок, были госпитализированы в керченские больницы. Однако на следующий день раненный 9-летний мальчик скончался от полученных ранений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли при падении обломков БПЛА в ГеленджикеТеррор ВСУ на Брянщине – от ударов дронов ранены 8 человекРазрушения и пожар: БПЛА атаковали складской комплекс под Владимиром
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, атаки всу на крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости крыма, происшествия
Удар ВСУ по Крыму - СК начал расследование

Следком РФ установит причастных к гибели трех мирных жителей Крыма в результате атаки ВСУ

11:52 03.08.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСледственный комитет РФ. Архивное фото
Следственный комитет РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Следственный комитет России расследует очередные преступления ВСУ против мирных жителей Крыма. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Утром в понедельник глава РК Сергей Аксенов сообщил о гибели трех мирных жителей в результате ночной атаки ВСУ на Крым. Еще два человека получили ранения.
"В Республике Крым из-за ударов украинских беспилотников погибли трое мирных граждан, два человека получили ранения. Следователи СК России установят лиц из числа представителей ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям", - говорится в сообщении.
Также 29 июля в результате воздушной атаки на Крым два человека погибли, еще пятеро получили ранения. 28 июля при атаке ВСУ на частный дом в Керчи пострадала семья. Четыре человека, в том числе ребенок, были госпитализированы в керченские больницы. Однако на следующий день раненный 9-летний мальчик скончался от полученных ранений.
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КрымАтаки ВСУ на КрымСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости КрымаПроисшествия
 
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