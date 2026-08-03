https://crimea.ria.ru/20260803/udar-vsu-po-krymu---sk-nachal-rassledovanie-1158196810.html

Удар ВСУ по Крыму - СК начал расследование

Удар ВСУ по Крыму - СК начал расследование - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Удар ВСУ по Крыму - СК начал расследование

Следственный комитет России расследует очередные преступления ВСУ против мирных жителей Крыма. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T11:52

2026-08-03T11:52

2026-08-03T11:52

крым

атаки всу на крым

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости крыма

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Следственный комитет России расследует очередные преступления ВСУ против мирных жителей Крыма. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.Утром в понедельник глава РК Сергей Аксенов сообщил о гибели трех мирных жителей в результате ночной атаки ВСУ на Крым. Еще два человека получили ранения.Также 29 июля в результате воздушной атаки на Крым два человека погибли, еще пятеро получили ранения. 28 июля при атаке ВСУ на частный дом в Керчи пострадала семья. Четыре человека, в том числе ребенок, были госпитализированы в керченские больницы. Однако на следующий день раненный 9-летний мальчик скончался от полученных ранений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли при падении обломков БПЛА в ГеленджикеТеррор ВСУ на Брянщине – от ударов дронов ранены 8 человекРазрушения и пожар: БПЛА атаковали складской комплекс под Владимиром

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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