https://crimea.ria.ru/20260803/udar-vsu-po-gelendzhiku---v-bolnitsakh-nakhodyatsya-17-postradavshikh-1158201050.html

Удар ВСУ по Геленджику - в больницах находятся 17 пострадавших

Удар ВСУ по Геленджику - в больницах находятся 17 пострадавших - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Удар ВСУ по Геленджику - в больницах находятся 17 пострадавших

Семнадцать человек госпитализированы после атаки ВСУ на Геленджик, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил РИА Новости помощник... РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T14:22

2026-08-03T14:22

2026-08-03T14:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Семнадцать человек госпитализированы после атаки ВСУ на Геленджик, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Также он отметил, что по состоянию пострадавших проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.Утром 3 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате падения обломков беспилотника в селе Архипо-Осиповка в Геленджике три человека погибли, 13 пострадали. Позже стало известно, что число погибших увеличилось до четырех человек, в их числе – ребенок.ВСУ регулярно атакуют российские регионы, бьют по гражданской инфраструктуре, в результате чего гибнут и получают травмы мирные жители. Так, в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на полуостров три человека погибли и еще двое получили ранения. Позже власти сообщили об еще одном погибшем в Крыму в ходе ночной атаки ВСУ.Кроме того, сообщалось, что в Брянской области в результате ударов украинских беспилотников пострадали восемь человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:131 вражеский беспилотник сбили над Крымом и еще десятком регионов РФРазрушения и пожар: БПЛА атаковали складской комплекс под ВладимиромВСУ ударили по детской площадке в Белгородской области – погибла девочка и ранены еще две

геленджик

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геленджик, новости, происшествия, краснодарский край, минздрав рф, атаки всу