Удар ВСУ по Геленджику - в больницах находятся 17 пострадавших
Минздрав: 17 пострадавших при атаке БПЛА в Геленджике госпитализированы
14:22 03.08.2026 (обновлено: 14:28 03.08.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольница
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Семнадцать человек госпитализированы после атаки ВСУ на Геленджик, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"По оперативным данным, госпитализированы 17 пострадавших при атаке БПЛА укронацистов в Геленджике, в том числе двое детей. Четверо из них, в том числе двое детей – в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов.
Также он отметил, что по состоянию пострадавших проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
Утром 3 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате падения обломков беспилотника в селе Архипо-Осиповка в Геленджике три человека погибли, 13 пострадали. Позже стало известно, что число погибших увеличилось до четырех человек, в их числе – ребенок.
ВСУ регулярно атакуют российские регионы, бьют по гражданской инфраструктуре, в результате чего гибнут и получают травмы мирные жители. Так, в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на полуостров три человека погибли и еще двое получили ранения. Позже власти сообщили об еще одном погибшем в Крыму в ходе ночной атаки ВСУ.
Кроме того, сообщалось, что в Брянской области в результате ударов украинских беспилотников пострадали восемь человек.
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