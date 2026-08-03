https://crimea.ria.ru/20260803/uchastvovat-v-vyborakh-distantsionno--v-krymu-startoval-priem-zayavleniy-1158210391.html

Участвовать в выборах дистанционно – в Крыму стартовал прием заявлений

Участвовать в выборах дистанционно – в Крыму стартовал прием заявлений - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Участвовать в выборах дистанционно – в Крыму стартовал прием заявлений

В Крыму и Севастополе начался прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики и в РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T17:55

2026-08-03T17:55

2026-08-03T17:55

выборы в крыму и севастополе

выборы

крым

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севастополь

новости севастополя

единый день голосования

дистанционное электронное голосование (дэг)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе начался прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики и в Севастопольской городской избирательной комиссии.Механизм "Мобильный избиратель" дает возможность всем, кто в дни голосования (18, 19 и 20 сентября 2026 года) будут находиться вне места своего жительства (согласно отметке в паспорте о регистрации по месту жительства), проголосовать по месту своего фактического нахождения на ближайшем избирательном участке, уточняется в сообщении.В Севастополе также начался прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения. Механизм "Мобильный избиратель" дает возможность проголосовать по месту своего пребывания на ближайшем избирательном участке, но избиратель сможет проголосовать только на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ, уточнили в городской избирательной комиссии.Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения следует заранее, это можно сделать в электронном виде через "Госуслуги" – с 3 августа до 24:00 14 сентября, лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр (МФЦ) – с 3 августа по 14 сентября или же лично в участковую избирательную комиссию – с 9 по 14 сентября.Также в Херсонской области заработала система "Мобильный избиратель", с 3 августа по 14 сентября жители региона смогут подать заявление о голосовании по месту своего пребывания.Ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщала, что дистанционное электронное голосование в единый день голосования в России пройдет с 18 по 20 сентября.Председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев сообщал, что в Крыму 18-20 сентября, кроме выборов в Госдуму РФ, пройдут избирательные кампании регионального и муниципального уровней.Как стало известно, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три дня голосования и новые регионы: что известно о выборах в ГосдумуЛНР будет перенимать опыт Крыма при подготовке к выборамУчастники СВО будут баллотироваться в Госдуму от Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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