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Три человека погибли при падении обломков БПЛА в Геленджике - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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Три человека погибли при падении обломков БПЛА в Геленджике
Три человека погибли при падении обломков БПЛА в Геленджике - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Три человека погибли при падении обломков БПЛА в Геленджике
Три человека погибли при падении обломков БПЛА в Геленджике, еще 13 пострадали. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T11:18
2026-08-03T11:42
новости
краснодарский край
геленджик
вениамин кондратьев
происшествия
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Три человека погибли при падении обломков БПЛА в Геленджике, еще 13 пострадали. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.По информации губернатора, киевский режим атаковал гражданскую инфраструктуру. На местах падения обломков работают оперативные и специальные службы.ВСУ регулярно атакуют российские регионы, бьют по гражданской инфраструктуре, в результате чего гибнут и получают травмы мирные жители. Так, в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на полуостров три человека погибли и еще двое получили ранения. Кроме того сообщалось, что в Брянской области в результате ударов украинских беспилотников пострадали восемь человек. ТСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:131 вражеский беспилотник сбили над Крымом и еще десятком регионов РФРазрушения и пожар: БПЛА атаковали складской комплекс под ВладимиромВСУ ударили по детской площадке в Белгородской области – погибла девочка и ранены еще две
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РИА Новости Крым
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новости, краснодарский край, геленджик, вениамин кондратьев, происшествия, атаки всу
Три человека погибли при падении обломков БПЛА в Геленджике

Три человека погибли и 13 пострадали при падении обломков БПЛА в Геленджике - власти

11:18 03.08.2026 (обновлено: 11:42 03.08.2026)
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Три человека погибли при падении обломков БПЛА в Геленджике, еще 13 пострадали. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"В Геленджике произошла трагедия. В селе Архипо-Осиповка из-за падения обломков БПЛА, по предварительной информации, погибли 3 человека. Пострадали еще 13 человек в том числе дети. Им оказывают необходимую медицинскую помощь", - написал он в МАКС.
По информации губернатора, киевский режим атаковал гражданскую инфраструктуру. На местах падения обломков работают оперативные и специальные службы.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Поручил главе Геленджика Алексею Богодистову оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших", - отметил Кондратьев.
ВСУ регулярно атакуют российские регионы, бьют по гражданской инфраструктуре, в результате чего гибнут и получают травмы мирные жители. Так, в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на полуостров три человека погибли и еще двое получили ранения. Кроме того сообщалось, что в Брянской области в результате ударов украинских беспилотников пострадали восемь человек. Т
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НовостиКраснодарский крайГеленджикВениамин КондратьевПроисшествияАтаки ВСУ
 
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