https://crimea.ria.ru/20260803/tri-cheloveka-pogibli-pri-padenii-oblomkov-bpla-v-gelendzhike-1158195822.html

Три человека погибли при падении обломков БПЛА в Геленджике

Три человека погибли при падении обломков БПЛА в Геленджике - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Три человека погибли при падении обломков БПЛА в Геленджике

Три человека погибли при падении обломков БПЛА в Геленджике, еще 13 пострадали. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T11:18

2026-08-03T11:18

2026-08-03T11:42

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геленджик

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происшествия

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Три человека погибли при падении обломков БПЛА в Геленджике, еще 13 пострадали. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.По информации губернатора, киевский режим атаковал гражданскую инфраструктуру. На местах падения обломков работают оперативные и специальные службы.ВСУ регулярно атакуют российские регионы, бьют по гражданской инфраструктуре, в результате чего гибнут и получают травмы мирные жители. Так, в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на полуостров три человека погибли и еще двое получили ранения. Кроме того сообщалось, что в Брянской области в результате ударов украинских беспилотников пострадали восемь человек. ТСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:131 вражеский беспилотник сбили над Крымом и еще десятком регионов РФРазрушения и пожар: БПЛА атаковали складской комплекс под ВладимиромВСУ ударили по детской площадке в Белгородской области – погибла девочка и ранены еще две

краснодарский край

геленджик

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, краснодарский край, геленджик, вениамин кондратьев, происшествия, атаки всу