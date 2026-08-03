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Три человека погибли при ночной атаке ВСУ на Крым

Три человека погибли при ночной атаке ВСУ на Крым - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Три человека погибли при ночной атаке ВСУ на Крым

Трое мирных жителей погибли, двое ранены в результате ночной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T09:27

2026-08-03T09:27

2026-08-03T10:29

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безопасность республики крым и севастополя

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атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей погибли, двое ранены в результате ночной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Аксенов.Он заверил, что органами власти будет оказана необходимая помощь.Прокуратурой Крыма контролируется соблюдение прав граждан после атаки на республику.29 июля в результате воздушной атаки на Крым два человека погибли, еще пятеро получили ранения. 28 июля при атаке ВСУ на частный дом в Керчи пострадала семья. Четыре человека, в том числе ребенок, госпитализированы в керченские больницы. Также на одной из улиц города при ударе дрона пострадали еще два человека. На следующий день раненный в Керчи 9-летний ребенок скончался от полученных ранений. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, сергей аксенов, атаки всу на крым