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Террорист хотел взорвать здание прокуратуры в Пятигорске
Террорист хотел взорвать здание прокуратуры в Пятигорске - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Террорист хотел взорвать здание прокуратуры в Пятигорске
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали мигранта, который по заданию международной террористической организации планировал взорвать бомбу у... РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T10:03
2026-08-03T10:03
2026-08-03T10:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали мигранта, который по заданию международной террористической организации планировал взорвать бомбу у здания прокуратуры в Пятигорске. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, злоумышленник – 25-летний уроженец одной из стран Центральной Азии, сторонник запрещенной в России международной террористической организации (МТО).Он провел разведку территории, приобрел компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства. После совершения теракта фигурант планировал выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации.Сторонника террористов задержали. При обыске у него обнаружены и изъяты составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки самодельного взрывного устройства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Агент Киева с бомбой задержана в Москве при попытке взорвать автоЗадержанной в Крыму жительнице ЛНР дали 13 лет колонии за госизменуГотовил теракт на железной дороге: на Урале ликвидирован агент Киева
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теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, новости, ставропольский край
Террорист хотел взорвать здание прокуратуры в Пятигорске
ФСБ предотвратила подрыв бомбы террористом у здания прокуратуры в Пятигорске
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали мигранта, который по заданию международной террористической организации планировал взорвать бомбу у здания прокуратуры в Пятигорске. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, злоумышленник – 25-летний уроженец одной из стран Центральной Азии, сторонник запрещенной в России международной террористической организации (МТО).
По указанию и при координации находящегося в Сирии функционера МТО мужчина намеревался "совершить дистанционный подрыв у здания прокуратуры Пятигорска".
Он провел разведку территории, приобрел компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства. После совершения теракта фигурант планировал выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации.
Сторонника террористов задержали. При обыске у него обнаружены и изъяты составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки самодельного взрывного устройства.
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