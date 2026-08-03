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Террорист хотел взорвать здание прокуратуры в Пятигорске

Террорист хотел взорвать здание прокуратуры в Пятигорске - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Террорист хотел взорвать здание прокуратуры в Пятигорске

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали мигранта, который по заданию международной террористической организации планировал взорвать бомбу у... РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T10:03

2026-08-03T10:03

2026-08-03T10:03

теракт

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

россия

новости

ставропольский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали мигранта, который по заданию международной террористической организации планировал взорвать бомбу у здания прокуратуры в Пятигорске. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, злоумышленник – 25-летний уроженец одной из стран Центральной Азии, сторонник запрещенной в России международной террористической организации (МТО).Он провел разведку территории, приобрел компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства. После совершения теракта фигурант планировал выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации.Сторонника террористов задержали. При обыске у него обнаружены и изъяты составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки самодельного взрывного устройства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Агент Киева с бомбой задержана в Москве при попытке взорвать автоЗадержанной в Крыму жительнице ЛНР дали 13 лет колонии за госизменуГотовил теракт на железной дороге: на Урале ликвидирован агент Киева

россия

ставропольский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, новости, ставропольский край