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Террор ВСУ на Брянщине – от ударов дронов ранены 8 человек - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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Террор ВСУ на Брянщине – от ударов дронов ранены 8 человек
Террор ВСУ на Брянщине – от ударов дронов ранены 8 человек - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Террор ВСУ на Брянщине – от ударов дронов ранены 8 человек
В Брянской области в результате ударов украинских беспилотников пострадали восемь человек, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T10:38
2026-08-03T10:41
брянская область
обстрелы брянской области
новости
атаки всу
происшествия
егор ковальчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Брянской области в результате ударов украинских беспилотников пострадали восемь человек, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.Пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь, добавил Ковальчук.По словам губернатора, за прошедшие сутки над территорией региона уничтожено 124 вражеских БПЛА самолетного типа.В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на полуостров три человека погибли и еще двое получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Разрушения и пожар: БПЛА атаковали складской комплекс под Владимиром131 вражеский беспилотник сбили над Крымом и еще десятком регионов РФВСУ ударили по детской площадке в Белгородской области – погибла девочка и ранены еще две
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РИА Новости Крым
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брянская область, обстрелы брянской области, новости, атаки всу, происшествия, егор ковальчук
Террор ВСУ на Брянщине – от ударов дронов ранены 8 человек

Восемь человек ранены при ударах дронов ВСУ по Брянской области

10:38 03.08.2026 (обновлено: 10:41 03.08.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Брянской области в результате ударов украинских беспилотников пострадали восемь человек, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"В результате атак вражеских беспилотников в Климовском районе осколочные ранения получили три местных жителя, двое мужчин ранены в Навлинском районе, в Трубчевском районе ранения получили двое мужчин и женщина", – написал он в своем канале в МАКС.
Пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь, добавил Ковальчук.
По словам губернатора, за прошедшие сутки над территорией региона уничтожено 124 вражеских БПЛА самолетного типа.
В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на полуостров три человека погибли и еще двое получили ранения.
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Брянская областьОбстрелы Брянской областиНовостиАтаки ВСУПроисшествияЕгор Ковальчук
 
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