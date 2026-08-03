https://crimea.ria.ru/20260803/terror-vsu-na-bryanschine--ot-udarov-dronov-raneny-8-chelovek-1158194904.html

Террор ВСУ на Брянщине – от ударов дронов ранены 8 человек

Террор ВСУ на Брянщине – от ударов дронов ранены 8 человек - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Террор ВСУ на Брянщине – от ударов дронов ранены 8 человек

В Брянской области в результате ударов украинских беспилотников пострадали восемь человек, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук. РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T10:38

2026-08-03T10:38

2026-08-03T10:41

брянская область

обстрелы брянской области

новости

атаки всу

происшествия

егор ковальчук

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136274000_0:101:3283:1947_1920x0_80_0_0_03c80704a1cf7b0e67c12296947d1607.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Брянской области в результате ударов украинских беспилотников пострадали восемь человек, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.Пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь, добавил Ковальчук.По словам губернатора, за прошедшие сутки над территорией региона уничтожено 124 вражеских БПЛА самолетного типа.В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на полуостров три человека погибли и еще двое получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Разрушения и пожар: БПЛА атаковали складской комплекс под Владимиром131 вражеский беспилотник сбили над Крымом и еще десятком регионов РФВСУ ударили по детской площадке в Белгородской области – погибла девочка и ранены еще две

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, обстрелы брянской области, новости, атаки всу, происшествия, егор ковальчук