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Для защиты судов в Азовском море принимаются дополнительные меры - Минтранс

Для защиты судов в Азовском море принимаются дополнительные меры - Минтранс - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Для защиты судов в Азовском море принимаются дополнительные меры - Минтранс

Минтранс России совместно с Минобороны РФ принимают меры для обеспечения безопасности судоходства и защиты судов в Азово-Черноморском бассейне. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T09:36

2026-08-03T09:36

2026-08-03T09:46

минтранс россии

азовское море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Минтранс России совместно с Минобороны РФ принимают меры для обеспечения безопасности судоходства и защиты судов в Азово-Черноморском бассейне. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.Отмечается, что в связи с напряженной обстановкой в акватории Азовского моря, связанной с атаками вражеских БПЛА на морские суда, ведомство предпринимает все необходимые действия для обеспечения грузовой логистики.Сейчас в Минтрансе создан оперштаб для координации перевозок в Азовском море. Штаб занимается выстраиванием альтернативных логистических маршрутов и перенаправлением грузопотоков на другие виды транспорта для обеспечения своевременной доставки грузов в полном объеме, отметили в ведомстве.Ряд стивидорных компаний уже выразили готовность принять дополнительный объем грузов и нарастить темпы отгрузки на терминалы с учетом их технологических возможностей, добавили в Минтрансе.Ранее в Минтрансе сообщали, что судовладельцами отрабатываются меры по защите флота. Капитанами портов ведется работа по совершенствованию трафика движения и сокращению времени обработки судов.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать гражданские суда. Ранее в результате атаки БПЛА был поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал.8 июля в Азовском море ВСУ атаковали беспилотниками два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону. Два человека получили травмы. 9 июля киевский режим при помощи БПЛА вновь атаковал два танкера в Азовском море. Экипажи судов эвакуированы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки ВСУ на суда в Азовском море: что будет с поставками сельхозпродукцииТеплоход Росатома затонул в Черном море после удара ВСУЗа атаками БПЛА в Азовском море стоит киевский режим - ГалузинВСУ ударили по танкеру при заходе в Азово-Черноморский морской канал

азовское море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минтранс россии, азовское море, атаки всу, новости, логистика, безопасность, новости