https://crimea.ria.ru/20260803/sokhranit-zdorove-mashiny-kak-proverit-kachestvo-benzina-i-dizelya-1158108484.html

Сохранить "здоровье" машины: как проверить качество бензина и дизеля

Сохранить "здоровье" машины: как проверить качество бензина и дизеля - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Сохранить "здоровье" машины: как проверить качество бензина и дизеля

Среди автовладельцев бытуют различные мнения по поводу влияния на "железного друга" топлива сомнительного качества. О том, как проверить бензин до заправки и... РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T09:02

2026-08-03T09:02

2026-08-03T09:02

топливо

совет эксперта

юрий артамонов

бензин

автомобиль

крым

дефицит топлива в крыму

дизельное топливо

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/05/1157397848_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_dfc71ebf1a6e5b5ba92b2edccc0dd175.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Среди автовладельцев бытуют различные мнения по поводу влияния на "железного друга" топлива сомнительного качества. О том, как проверить бензин до заправки и после нее, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал инженер регионального подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в г. Симферополь Юрий Артамонов.С дизелем, добавил эксперт, с одной стороны, проще, с другой стороны, сложнее."Опять-таки не должно быть какого-то неестественного цвета, то есть, если дизель темно-коричневый, понятное дело, заливать его не стоит", – предупредил он.Если же после испарения топлива все же остался белый след, то скорее всего в нем содержатся некие присадки, которые повышают октановое число бензина, пояснил Юрий Артамонов.Октановое число топлива – это его способность гореть, а не взрываться при высокой степени сжатия, пояснил он."Современные автомобили имеют очень высокую степень сжатия в цилиндре. Плюс еще сейчас оборудуются турбиной либо компрессором, который еще больше воздуха подает в цилиндр. То есть получается, в исходном воздухе количество топлива должно не взорваться, а сгореть линейно. Эта детонационная стойкость топлива характеризуется октановым числом", – пояснил специалист.Сейчас в продаже много присадок, которые призваны улучшать качество топлива, однако не все они безобидны, предостерег он.По его словам, железосодержащие и марганецсодержащие присадки отлагаются на свечах, и свечи очень быстро приходят в негодность."Вот выкручиваешь, и свеча красно-коричневая – это результат воздействия железосодержащей присадки. Потом по этой красной свече начинает утекать ток, искра пропадает, и двигатель начинает работать с перебоями", – разъяснил инженер.Присадки же на основе бутилового эфира, по его информации, неплохо повышают октановое число и снижают токсичность, но эфир является летучим, и в наших крымских условиях раздувает канистры. "Да, эфир улетучивается. То есть вы открыли крышку и все, у вас уже бензин не высокооктановый", – заметил он.ММА (монометиланилиновую присадку), которая был запрещена в России в 2016 году, сейчас начинают официально разрешать, сказал эксперт."До одного процента ее добавляют в топливо. Кроме того, что она токсична и может нанести вред окружающей среде, других претензий к ней нет. Если ее не много, до одного процента, то она может поднять октановое число бензина до десяти единиц. И нет доказательной базы о том, что она может нанести вред топливу", – сообщил он.Также Юрий Артамонов развеял миф о том, что нельзя смешивать разные виды топлива в баке.Спикер также добавил, что каждый владелец своего автомобиля прекрасно понимает, как он должен работать нормально."Как только это "нормально" становится ненормально - это связано с заправкой и качеством топлива. Может быть, вода в топливе содержится, может быть, просто октановое число низкое, и тогда автомобиль будет плохо разгоняться, будет большой расход. То есть, тут может быть, вплоть до того, что загорится специальная лампочка, что система, которая регулирует двигатель, видит, что параметры вышли за пределы, и оповестит владельца о том, что пора бы и на сервис заехать с таким топливом", – подытожил специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин у перекупов не всегда безопасен для машиныВ России НПЗ до конца года смогут выпускать топливо по стандартам "Евро-3"Бензин в Крыму: как проверить качество топлива

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топливо, совет эксперта, юрий артамонов, бензин, автомобиль, крым, дефицит топлива в крыму, дизельное топливо