https://crimea.ria.ru/20260803/skinutsya-na-toplivo-mer-feodosii-oproverg-novyy-feyk-1158215336.html
"Скинуться" на топливо: мэр Феодосии опроверг новый фейк
"Скинуться" на топливо: мэр Феодосии опроверг новый фейк - РИА Новости Крым, 03.08.2026
"Скинуться" на топливо: мэр Феодосии опроверг новый фейк
Глава администрации Феодосии Владимир Ким опроверг ложные обвинения в свой адрес и написал заявление в полицию. Об этом сон сообщил в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T20:05
2026-08-03T20:05
2026-08-03T20:05
феодосия
электроэнергия
топливо в крыму
владимир ким
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0a/1135535435_0:65:1051:656_1920x0_80_0_0_27a9fd8003bb36858044a22af8430055.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Глава администрации Феодосии Владимир Ким опроверг ложные обвинения в свой адрес и написал заявление в полицию. Об этом сон сообщил в своем канале в МАКС.Обеспечение топливом – задача профильных служб, на жителей эта нагрузка не возлагается, подчеркнул он. И навал публикацию подобных постов провокацией и прямой попыткой дестабилизировать ситуацию.Пытаясь посеять панику среди жителей Крыма, враг также распространяет фейковые видеоролики якобы от лица главы администрации Керчи, предупреждал ранее сам мэр Иван Кошель в своем канале в МАКС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проверки документов перед переписью населения в Крыму – новый фейкЦепляют эмоциями: как отличить фейк от правдивого ролика в сетиВраг распространяет новые фейки о Крыме
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0a/1135535435_46:0:1006:720_1920x0_80_0_0_27aa2c2bbff6f5ecde20cbe8a25e4413.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
феодосия, электроэнергия, топливо в крыму, владимир ким, новости крыма
"Скинуться" на топливо: мэр Феодосии опроверг новый фейк
Мэр Феодосии опроверг ложные обвинения в свой адрес и написал заявление в полицию