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"Скинуться" на топливо: мэр Феодосии опроверг новый фейк - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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"Скинуться" на топливо: мэр Феодосии опроверг новый фейк
"Скинуться" на топливо: мэр Феодосии опроверг новый фейк - РИА Новости Крым, 03.08.2026
"Скинуться" на топливо: мэр Феодосии опроверг новый фейк
Глава администрации Феодосии Владимир Ким опроверг ложные обвинения в свой адрес и написал заявление в полицию. Об этом сон сообщил в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T20:05
2026-08-03T20:05
феодосия
электроэнергия
топливо в крыму
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Глава администрации Феодосии Владимир Ким опроверг ложные обвинения в свой адрес и написал заявление в полицию. Об этом сон сообщил в своем канале в МАКС.Обеспечение топливом – задача профильных служб, на жителей эта нагрузка не возлагается, подчеркнул он. И навал публикацию подобных постов провокацией и прямой попыткой дестабилизировать ситуацию.Пытаясь посеять панику среди жителей Крыма, враг также распространяет фейковые видеоролики якобы от лица главы администрации Керчи, предупреждал ранее сам мэр Иван Кошель в своем канале в МАКС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проверки документов перед переписью населения в Крыму – новый фейкЦепляют эмоциями: как отличить фейк от правдивого ролика в сетиВраг распространяет новые фейки о Крыме
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феодосия, электроэнергия, топливо в крыму, владимир ким, новости крыма
"Скинуться" на топливо: мэр Феодосии опроверг новый фейк

Мэр Феодосии опроверг ложные обвинения в свой адрес и написал заявление в полицию

20:05 03.08.2026
 
Фейк
Фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Глава администрации Феодосии Владимир Ким опроверг ложные обвинения в свой адрес и написал заявление в полицию. Об этом сон сообщил в своем канале в МАКС.
"В социальных сетях распространяется недостоверная информация о том, что в рамках встречи я предложил жителям одного из районов Феодосии "скинуться" на топливо для генератора. Это ложь: подобных предложений озвучено не было", – написал Ким.
Обеспечение топливом – задача профильных служб, на жителей эта нагрузка не возлагается, подчеркнул он. И навал публикацию подобных постов провокацией и прямой попыткой дестабилизировать ситуацию.
"Сейчас обстановка и так непростая, а отдельные лица целенаправленно пытаются расшатать общество. По факту распространения провокационных сведений мною подано заявление в компетентные органы", – сообщил мэр.
Пытаясь посеять панику среди жителей Крыма, враг также распространяет фейковые видеоролики якобы от лица главы администрации Керчи, предупреждал ранее сам мэр Иван Кошель в своем канале в МАКС.
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ФеодосияЭлектроэнергияТопливо в КрымуВладимир КимНовости Крыма
 
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