https://crimea.ria.ru/20260803/situatsiya-s-elektrosnabzheniem-v-krymu---aktualnaya-informatsiya-1158191813.html

Ситуация с электроснабжением в Крыму - актуальная информация

Ситуация с электроснабжением в Крыму - актуальная информация - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Ситуация с электроснабжением в Крыму - актуальная информация

В Крыму из-за повреждения энергетической инфраструктуры нарушено электроснабжение некоторых населенных пунктов. Об этом в понедельник сообщили в компании... РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T08:37

2026-08-03T08:37

2026-08-03T08:37

энергосистема крыма

крым

новости крыма

гуп рк "крымэнерго"

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Крыму из-за повреждения энергетической инфраструктуры нарушено электроснабжение некоторых населенных пунктов. Об этом в понедельник сообщили в компании "Крымэнерго".На территории региона действуют ограничения электроснабжения. Отключения происходят в зависимости от ситуации в энергорайонах. Подача света в районы, наиболее пострадавшие от внешнего воздействия, осуществляется в зависимости от возможности электрической сети, отметили на предприятии. 26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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