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Ситуация с электроснабжением в Крыму - актуальная информация - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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Ситуация с электроснабжением в Крыму - актуальная информация
Ситуация с электроснабжением в Крыму - актуальная информация - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Ситуация с электроснабжением в Крыму - актуальная информация
В Крыму из-за повреждения энергетической инфраструктуры нарушено электроснабжение некоторых населенных пунктов. Об этом в понедельник сообщили в компании... РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T08:37
2026-08-03T08:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Крыму из-за повреждения энергетической инфраструктуры нарушено электроснабжение некоторых населенных пунктов. Об этом в понедельник сообщили в компании "Крымэнерго".На территории региона действуют ограничения электроснабжения. Отключения происходят в зависимости от ситуации в энергорайонах. Подача света в районы, наиболее пострадавшие от внешнего воздействия, осуществляется в зависимости от возможности электрической сети, отметили на предприятии. 26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ситуация с электроснабжением в Крыму - актуальная информация

В Крыму из-за повреждения сетей нарушено электроснабжение некоторых населенных пунктов

08:37 03.08.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваЗамена трансформаторных подстанций в Крыму
Замена трансформаторных подстанций в Крыму
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Крыму из-за повреждения энергетической инфраструктуры нарушено электроснабжение некоторых населенных пунктов. Об этом в понедельник сообщили в компании "Крымэнерго".
"Из-за повреждения объектов ГУП РК "Крымэнерго" и магистральных электрических сетей нарушено электроснабжение некоторых населенных пунктов. Работы по стабилизации электроснабжения ведутся круглосуточно", - говорится в сообщении.
На территории региона действуют ограничения электроснабжения. Отключения происходят в зависимости от ситуации в энергорайонах. Подача света в районы, наиболее пострадавшие от внешнего воздействия, осуществляется в зависимости от возможности электрической сети, отметили на предприятии.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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Энергосистема КрымаКрымНовости КрымаГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии в Крыму
 
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