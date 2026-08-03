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Школьникам в Севастополе выплатят по 5 тысяч рублей перед новым учебным годом - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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Школьникам в Севастополе выплатят по 5 тысяч рублей перед новым учебным годом
Школьникам в Севастополе выплатят по 5 тысяч рублей перед новым учебным годом - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Школьникам в Севастополе выплатят по 5 тысяч рублей перед новым учебным годом
В Севастополе на каждого школьника выплатят по пять тысяч рублей перед новым учебным годом. Об этом проинформировал в понедельник губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T14:21
2026-08-03T14:30
севастополь
школа
выплаты и компенсации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе на каждого школьника выплатят по пять тысяч рублей перед новым учебным годом. Об этом проинформировал в понедельник губернатор города Михаил Развожаев.Он напомнил, что такое решение было принято впервые в прошлом году, уже тогда планировалось сделать эту меру поддержки ежегодной."Сейчас, учитывая рост цен и в целом усложнившуюся обстановку, считаю особенно важным поддержать наши семьи. Возможность для этого нашли, деньги уже зарезервированы. Сегодня поручил коллегам начать всю необходимую работу уже на этой неделе… механизм нам уже знаком, поэтому нужно организовать все максимально быстро и удобно для родителей", – написал губернатор.Условия для получения выплаты- семья живет в Севастополе, детям или ребенку еще не исполнилось 18 лет;- получателем является один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, являющийся гражданином РФ и проживающий в Севастополе;Порядок получения выплаты будет опубликован в аккаунтах правительства Севастополя и местного департамента труда и социальной защиты населения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые школьные выплаты в Севастополе: сколько подано заявленийКомпенсация за покупку школьной формы: в Крыму изменился порядокГрафик каникул на 2026/2027 учебный год – предложение от Минпросвещения РФ
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севастополь, школа, выплаты и компенсации, михаил развожаев, новости севастополя
Школьникам в Севастополе выплатят по 5 тысяч рублей перед новым учебным годом

В Севастополе на каждого школьника выплатят по 5 тысяч рублей перед новым учебным годом

14:21 03.08.2026 (обновлено: 14:30 03.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШкольный базар в Симферополе
Школьный базар в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе на каждого школьника выплатят по пять тысяч рублей перед новым учебным годом. Об этом проинформировал в понедельник губернатор города Михаил Развожаев.
"В этом году снова выплатим по 5 тысяч рублей на каждого севастопольского ребенка для подготовки к новому учебному году", – проинформировал Развожаев в своем канале в МАКС.
Он напомнил, что такое решение было принято впервые в прошлом году, уже тогда планировалось сделать эту меру поддержки ежегодной.
"Сейчас, учитывая рост цен и в целом усложнившуюся обстановку, считаю особенно важным поддержать наши семьи. Возможность для этого нашли, деньги уже зарезервированы. Сегодня поручил коллегам начать всю необходимую работу уже на этой неделе… механизм нам уже знаком, поэтому нужно организовать все максимально быстро и удобно для родителей", – написал губернатор.
Денежная выплата будет назначена всем севастопольским семьям с несовершеннолетними детьми вне зависимости от того, получают они какие-либо меры соцподдержки или нет, а также вне зависимости от того, постоянная регистрация в Севастополе или временная.

Условия для получения выплаты

- семья живет в Севастополе, детям или ребенку еще не исполнилось 18 лет;
- получателем является один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, являющийся гражданином РФ и проживающий в Севастополе;
Порядок получения выплаты будет опубликован в аккаунтах правительства Севастополя и местного департамента труда и социальной защиты населения.
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