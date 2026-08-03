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Школьная форма в Крыму в 2026 году - рекомендации Минобраза Крыма
Школьная форма в Крыму в 2026 году - рекомендации Минобраза Крыма - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Школьная форма в Крыму в 2026 году - рекомендации Минобраза Крыма
Власти Крыма рекомендуют школам республики придерживаться делового стиля одежды. Одежда учащихся должна быть удобной и эстетичной, но при этом иметь деловой... РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T15:57
2026-08-03T15:57
2026-08-03T15:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Власти Крыма рекомендуют школам республики придерживаться делового стиля одежды. Одежда учащихся должна быть удобной и эстетичной, но при этом иметь деловой характер. Об этом проинформировала министр образования, науки и молодёжи Республики Крым Валентина Лаврик.Отмечается, что рекомендации Минобрнауки республики внесли с введением режима чрезвычайной ситуации в Крыму.Также подчеркивается, что деловой стиль одежды для школьника — это строгий, сдержанный и аккуратный образ, который предназначен создавать в школе рабочую атмосферу, способствует концентрации на учебе и прививает основы этикета."Данный стиль одежды помогает родителям обучающихся, в условиях сложившейся ситуации, не задумываться при выборе одежды для своих детей", - добавили в ведомстве.В феврале 2026 года сообщалось, что в школах Крыма вводят обязательную темно-синюю форму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму станет обязательной единая школьная формаМинпросвещения установило время выполнения домашнего заданияКак организовать режим дня школьника
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Школьная форма в Крыму в 2026 году - рекомендации Минобраза Крыма
В Крыму школьникам рекомендуется придерживаться делового стиля одежды
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Власти Крыма рекомендуют школам республики придерживаться делового стиля одежды. Одежда учащихся должна быть удобной и эстетичной, но при этом иметь деловой характер. Об этом проинформировала министр образования, науки и молодёжи Республики Крым Валентина Лаврик.
Отмечается, что рекомендации Минобрнауки республики внесли с введением режима чрезвычайной ситуации в Крыму.
"В условиях режима чрезвычайной ситуации наша главная задача — обеспечить образовательный процесс. Что касается внешнего вида обучающихся, важно, чтобы одежда была удобной, эстетичной и имела светский, деловой характер", — подчеркнула министр.
Также подчеркивается, что деловой стиль одежды для школьника — это строгий, сдержанный и аккуратный образ, который предназначен создавать в школе рабочую атмосферу, способствует концентрации на учебе и прививает основы этикета.
"Данный стиль одежды помогает родителям обучающихся, в условиях сложившейся ситуации, не задумываться при выборе одежды для своих детей", - добавили в ведомстве.
В феврале 2026 года сообщалось, что в школах Крыма вводят
обязательную темно-синюю форму.
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