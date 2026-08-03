https://crimea.ria.ru/20260803/shkolnaya-forma-v-krymu-v-2026-godu---rekomendatsii-minobraza-kryma-1158205753.html

Школьная форма в Крыму в 2026 году - рекомендации Минобраза Крыма

Школьная форма в Крыму в 2026 году - рекомендации Минобраза Крыма - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Школьная форма в Крыму в 2026 году - рекомендации Минобраза Крыма

Власти Крыма рекомендуют школам республики придерживаться делового стиля одежды. Одежда учащихся должна быть удобной и эстетичной, но при этом иметь деловой... РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T15:57

2026-08-03T15:57

2026-08-03T15:57

школа

валентина лаврик

минобраз крыма

школьная форма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Власти Крыма рекомендуют школам республики придерживаться делового стиля одежды. Одежда учащихся должна быть удобной и эстетичной, но при этом иметь деловой характер. Об этом проинформировала министр образования, науки и молодёжи Республики Крым Валентина Лаврик.Отмечается, что рекомендации Минобрнауки республики внесли с введением режима чрезвычайной ситуации в Крыму.Также подчеркивается, что деловой стиль одежды для школьника — это строгий, сдержанный и аккуратный образ, который предназначен создавать в школе рабочую атмосферу, способствует концентрации на учебе и прививает основы этикета."Данный стиль одежды помогает родителям обучающихся, в условиях сложившейся ситуации, не задумываться при выборе одежды для своих детей", - добавили в ведомстве.В феврале 2026 года сообщалось, что в школах Крыма вводят обязательную темно-синюю форму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму станет обязательной единая школьная формаМинпросвещения установило время выполнения домашнего заданияКак организовать режим дня школьника

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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