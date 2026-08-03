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Самолет пропал с радаров в Иркутской области
Самолет пропал с радаров в Иркутской области - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Самолет пропал с радаров в Иркутской области
Самолет Cessna 182 не выходит на связь в Иркутской области. Как сообщил губернатор региона Игорь Кобзев, на борту находили два человека. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T19:18
2026-08-03T19:18
2026-08-03T19:18
иркутская область
игорь кобзев
новости
самолет
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Самолет Cessna 182 не выходит на связь в Иркутской области. Как сообщил губернатор региона Игорь Кобзев, на борту находили два человека.По его данным, на борту находились два человека – летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Борт должен был вернуться в поселок Мама, откуда он днем вылетел на патрулирование. По данным трекера, экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве, после борт направился в сторону Бодайбо. Сделав круг над городом, ушел на юго-восток. Последние координаты фиксировались в 13:58.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самолет с 40 пассажирами пропал с радаров в ПриамурьеОбломки пассажирского самолета обнаружены в ПриамурьеУпал самолет в Крыму – что известно о крушении Ан-26 к этому часу
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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иркутская область, игорь кобзев, новости, самолет, происшествия
Самолет пропал с радаров в Иркутской области
Самолет Cessna 182 пропал с радаров в Иркутской области