https://crimea.ria.ru/20260803/rossiyskie-sinkhronistki-zavoevali-zoloto-na-chempionate-evropy-1158213495.html

Российские синхронистки завоевали золото на чемпионате Европы

Российские синхронистки завоевали золото на чемпионате Европы - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Российские синхронистки завоевали золото на чемпионате Европы

Сборная России по синхронному плаванию одержала победу в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже, сообщает РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T18:18

2026-08-03T18:18

2026-08-03T19:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Сборная России по синхронному плаванию одержала победу в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже, сообщает Олимпийский комитет России.Отмечается, что эта золотая медаль стала первой для российских спортсменов на текущем европейском первенстве. Сборную России представляют Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник.Серебро завоевала сборная Испании, бронзу – команда Италии.31 июля в Париже стартовал чемпионат Европы по водным видам спорта. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.Ранее сообщалось, что российская спортсменка Мария Жовнер завоевала золото чемпионата Европы по академической гребле.31 июля российские спортсмены завоевали командное серебро в дисциплине "прыжки в воду" на Чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:УЕФА требует отставки президента ФИФАЧемпион Европы по борьбе из Крыма рассказал о пути к победеКрымская спортсменка победила в чемпионате Европы по пулевой стрельбе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, россия, награды, соревнования, новости